Y agregó: “Lo dimos todo, pero no fue fácil ante una presión de estas donde un error nos podía costar todo, que es un descenso. A los jugadores se le valora el esfuerzo. Hace cuatro o cinco fechas atrás teníamos una desventaja de cuatro o cinco puntos, hoy quedamos iguales y que nos permite soñar. Se nos vienen dos finales, una en Tocoa y otra en el Micheletti, será una semana larga donde se tiene que levantar a los jugadores de forma mental”.

Su mirada está en dos detalles, que sus dirigidos descansen de la mejor forma y pegar primero en Tocoa. “La presión de ellos es igual a la de nosotros, lo que toca es recuperarnos en dos días porque este fue un partido en una hora y clima atípico, en una cancha que es imposible jugar”.

“Soñar con la salvación no cuesta nada, es gratis, estamos trabajando para eso día a día. Yo me siento normal, es la presión, puedo decir que llevo 34 años en esta profesión. Uno que no sienta la presión de un descenso no es técnico por más experiencia que uno lleva siempre existirá, tal vez la llevamos un poco más fácil y así le doy la tranquilidad a los jugadores. Es mi primera vez en esta instancia”.