Palomo Rodríguez se deshace en elogios hacia Roberto Osorto: “Es calidad, es potrero, entiende el juego a la perfección”

Cabe destacar que este novel futbolista fue el capitán y figura de la selección Sub-17 en el Premundial de Concacaf llevado a cabo en Guatemala en el mes de marzo.

Seguidamente, el charrúa confesó que pese a no estar contemplado para jugar esta temporada, lo de Roberto está lejos de ser una sorpresa, pues ya le venían dando seguimiento.

“No me gusta hablar en primera persona, pero, puntualmente Roberto es un muchacho que lo encontramos en este camino, no lo uso contemplado, te estaría mintiendo que Osorto estaba contemplado para jugar este campeonato a este nivel, no es una sorpresa porque nosotros lo veníamos siguiendo, manejaría muy buenas referencias de él, por eso estamos dentro del proceso de él, cuidándolo, pero es un muchacho que, aparte de buen jugador, es muy humilde, tiene los pies sobre la tierra, dentro de la cancha es calidad, es potrero, entiende el juego a la perfección”.

Finalmente, Rodríguez fue enfático al declarar que la idea del equipo es terminar lo más arriba posible en la tabla y ser campeones