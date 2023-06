Orinson Amaya es reelecto como presidente de Marathón por los próximos cuatro años

El empresario viajó a San Pedro Sula únicamente para estar presente en la asamblea donde fue sorprendido con tremendo honor.

Rosenthal fue aclamado por los presentes como presidente vitalicio del Monstruo Verde por lo que le dio al equipo en la década pasada y con orgullo aceptó el cargo.

“Estoy muy orgulloso de ser presidente vitalicio. Me siento alagado por las palabras de todos, la verdad que desde niño le he dado a Marathón todo lo que he podido y un poquito más, que te reconozcan en vida me halaga”, soltó Yankel.