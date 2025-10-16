  1. Inicio
Olimpia vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido hoy de Liga Nacional

Olimpia le saca 9 puntos de ventaja a Motagua, equipo que está en el sexto lugar de la tabla

  • 16 de octubre de 2025 a las 10:18
Motagua buscará la revancha tras caer en el partido de la primera vuelta.

Foto: Cortesía redes Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia y Motagua jugarán esta noche (7:30 PM) un nuevo clásico capitalino y será el debut del español Javier López ante el campeón vigente.

En la primera vuelta, bajo la dirección de Diego Vázquez, Motagua cayó 2-0 frente a los blancos con anotaciones de Marcos Montiel y Alberth Elis, este último en el Marítimo de Portugal.

Olimpia llega al clásico como líder del certamen con 27 puntos en 12 juegos, mientras Motagua es sexto con 18 unidades y 11 partidos.

Tras el parón por la fecha FIFA, el fútbol de Liga Nacional regresó con la jornada 14 y el partido Choloma 5-1 UPN el 14 de octubre.

Ayer se dio un empate a cero entre Marathón y Real España, mientras Platense derrotó 2-0 a Victoria.

Olancho y Juticalpa también jugarán hoy en el Juan Ramón Brevé, encuentro que será a las 5:15 PM.

El clásico entre Olimpia y Motagua, donde los blancos son locales, podrá verse en vivo por Deportes TVC y EL HERALDO te llevará el minuto a minuto del juego.

Lo que debes saber

Ficha: Olimpia vs Motagua a las 7:30 PM en el Estadio Nacional de Tegucigalpa

Transmisión: Deportes TVC

