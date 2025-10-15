Marathón y Real España no anduvieron finos y terminan empatando en el clásico

San Pedro Sula, Honduras .- El derbi sampedrano prometió más, pero el invitado especial nunca llegó. Marathón y Real España se enfrentaron en el estadio Olímpico por la jornada 14 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y empataron sin goles.

Contrario a la mística de este combate durante muchos años, en donde era común ver muchos goles, el partido empezó a mostrar su textura áspera desde el arranque del partido.

La pierna fuerte y la falta de ideas para gozar de oportunidades fueron patentizando el encuentro. Los fieles acomodados en las graderías del Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula empujaban para ver un mejor espectáculo.

Las amarillas a Henry Figueroa -por protestar- y a Darixon Vuelto en la misma jugada dejaron claro que el juego venía cargado de rigidez. En medio de esa enredada trama, el panameño sacó una buena mano para desviar el zurdazo de Nixon Cruz.

Del otro lado, Messiniti se quedaba en intentos y un casi autogol de Tatum avisó de la más clara de los Aurinegros en el primer tiempo. Kalushito le ganó en el mano a mano a un blandito Franklin Flores, pero en el mano a mano con Buba fue el portero catedrático el que ganó para ahogar el grito de gol de los Esmeraldas.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Jueguen, hombre”, por no decir otra cosa, se escuchaba entre tantas quejas de aficionados para resumir el sentir ante un partido aburrido. Comenzando la parte complementaria, los aurinegros buscaron ser más peligrosos con la sustitución del colombiano Yeison Moreno por el brasileño Gustavo Moura, quien antes la disciplina de los defensas del verde pasó totalmente desapercibido.

La entrada de Alexy Vega y Rubilio como parte de la estrategia de Pablo Lavallén para llevarse los tres puntos y acercarse al líder, Olimpia, no funcionó pues no tuvieron su mejor juego en la cancha del Metropolitano.

El partido tuvo que pararse un par de minutos por el humo que desprendía la pólvora que utilizó la afición y cuando Saíd Martínez reanudó las acciones fue Moura que tuvo un mano a mano con Buba López; sin embargo, no fue capaz de definir, todo quedó en nada.

Y así fue que se esfumó uno de los partidos más aburridos del torneo Apertura. Los esmeraldas con ese empate se mantienen en el segundo puesto con 24 puntos, mientras la Máquina sigue siendo cuarto con 19 unidades.