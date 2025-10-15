Marathón vs Real España EN VIVO: Hora, canal dónde ver clásico sampedrano y alineaciones

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón está igualando 0-0 ante el Real España en la cancha del estadio Olímpico por la jornada 14 del torneo Apertura de la Liga Nacional. Min. 61 - Damín Ramírez tuvo el primer gol del partido, pero su derechazo se fue a un costado. El volante se quedó pidiendo tiro de esquina. Min. 60 - Malas noticias para el Real España, se retira por lesión Franklin Flores, ingresa Wesly Decas. Min. 58 - Doble cambio para el Marathón, ingresan Tomas Sorto y Alexy Vega, se retiran Samuel Elvir y Jaylor Fernández Min. 57 - Marathón avisa, Isaac Castillo suelta derechazo desde fuera del campo, el balón se fue arriba. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Min. 46 - Primer cambio para el Real España. Sale Yeison Moreno, ingresa Gustavo Moura.

Min. 36 - Se detiene el partido, el portero Luis López queda afectado pero luego logra recuperarse. Min. 33 - Real España y por poco se mete en peligro, centro de Aguilera y Tatum queriendo despejar casi la mete en su propia portería. Min. 29 - Se salva el Marathón, bombazo desde fuera del área de Nixon Cruz, Samudio vuela y con una mano la manda al tiro de esquina. Min. 21 - Peligroso ataque de Marathón por la banda izquierda con Aguilera que envia centro a Messiniti pero al momento de enviar el centro el balón salió por la mínima. Min. 17 - Gol del Real España, pero el delantero Yeison Moreno se había quedado en fuera de lugar. Min. 16 - Otro amonestado para el Real España, amarilla para Jack Batiste por cortar ataque de Marathón por medio de Isaac Castillo que se iba con mucho espacio al área contraria. Min. 8 - Fuerte golpe. Darixon Vuelto y Damín Ramírez impactan en balón disputado en el centro del campo. Said Martínez amonesta al jugador del Real España. También recibió amarilla Henry Figueroa por reclamos al árbitro. Inició el partido en el Olímpico 7:12 PM - Se retiran del terreno de las acciones los futbolistas, se van al camerino a realizar los últimos detalles previo al choque. 7:05 PM - Los jugadores de ambos equipos realizan trabajos de calentamiento previo al encuentro en la cancha del estadio Olímpico. 7:00 PM - Iniciamos relatando los mejores momentos del clásico sampedrano entre el Marathón y Real España.

Alineaciones

Marathón: 23. César Samudio, 2. Henry Figueroa, 4. Javier Rivera, 19. José Aguilera, 54. Jaylor Fernández, 5. Francisco "Chelito" Martínez, 10. Damín Ramírez, 7. Isaac Castillo, 26. Samuel Elvir, 21. Odín Ramos y 11. Nicolás Messiniti. Real España: 22. Luis López, 2. Maylor Núñez, 44. Anfronit Tatum, 6. Devron García, 5. Franklin Flores, 14. Jack Batiste, 28. Carlos Mejía, 10. Jhow Benavídez, 12. Nixon Cruz, 18. Darixon Vuelto y 16. Yeison Moreno

El Real España del técnico costarricense Jeaustin Campos se presenta a un clásico sampedrano con la disposición de dañar el buen momento que trae el Marathón del estratega argentino Pablo Hernán Lavallén, quienes vienen con una racha de nueve partidos invictos y que se encuentran en segundo lugar a cuatro puntos del Olimpia. Después de ese último clásico donde el Real España se impuso 1-0 con un gol que dejo más dudas que buenas sensaciones, tanto en su rival como en su afición, hoy el monstruo verde vuelve con las ganas de quitarse esa espinita de encima y seguir consolidando su puesto en la tabla de posiciones de cara a sus aspiraciones de conquistar el título del Apertura 2025 de la Liga Nacional. El partido a disputarse entre el Real España y Marathón se llevará a cabo en el estadio Olímpico Metropolitano a las 7:30 de la noche. Y lo pueden sintonizar por la transmisión de Deportes TVC. Lavallén reveló las debilidades que debe aprovechar el Marathón de cara al partido contra el Real España: "Y no te la voy a decir, pero más que buscar la debilidad del rival, creo que lo que tenemos que hacer nosotros es potenciar nuestras habilidades y las cosas que nosotros sabemos hacer, tenemos que tratar de llevar el partido al terreno en donde más nos convenga a nosotros y por eso también el Olímpico que es un estadio grande, creo que puede servir para esa situación". Agregó el técnico argentino.

Hora y canal que transmite partido HOY