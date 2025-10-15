Platense derrota a Victoria en el Excélsior con doblete de Erick Puerto

Puerto Cortés.- En un vibrante encuentro correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, Platense logró una importante victoria 2-0 sobre Victoria en el estadio Excélsior de Puerto Cortés.

Los escualos, comandados por el técnico Raúl Cáceres, mostraron autoridad desde el primer minuto y sumaron tres puntos que los colocan en la cuarta posición de la tabla con 18 unidades.

El partido no pudo comenzar de mejor forma para el Tiburón. Apenas corría el minuto 2 cuando Erick "Gio" Puerto aprovechó una jugada de laboratorio tras un tiro de esquina para marcar el primer gol del partido.

Durante los primeros 25 minutos, ambos equipos intentaron imponer su estilo de juego. El balón se movía con intensidad de un lado a otro, y tanto Platense como Victoria generaron llegadas claras que pusieron a prueba a los guardametas.

La intensidad no bajó en el resto del primer tiempo, pero el marcador no se volvió a mover. Ambos equipos se fueron al descanso con el 1-0 parcial, aunque con sensaciones distintas.

El inicio de la segunda parte fue un calco del primero. Apenas a los 47 minutos, nuevamente Erick Puerto apareció en el área para aprovechar un rebote dejado por Perelló y firmar su doblete de la noche, consolidándose como la figura del encuentro.

Con la ventaja de dos goles, el Tiburón manejó el ritmo del partido y no permitió mayores libertades al cuadro ceibeño. Victoria, por su parte, no encontró respuestas ofensivas y continúa sin levantar cabeza en el torneo. El equipo acumula apenas cinco puntos y se hunde en el fondo de la tabla, encendiendo las alarmas de cara a la recta final del campeonato.