Las 10 nuevas joyitas de las selecciones de Centroamérica: dos de Honduras

A continuación te dejamos el top10 de las joyitas en el fútbol de Centroamérica, todos ellos abajo de los 21 años y con un gran futuro. Dos de ellos son de Honduras y uno de Nicaragua se mete en el listado.
Martin Krug - Panamá: Defensa central que pertenece al Levante de España y recientemente disputó el Mundial Sub20 con su país, ya ha sido convocado a la mayor canalera.
Josimar Alcocer - Costa Rica: Aparte de ser una joyita también es una realidad al ser titular con la mayor tica con apenas 21 años y militando en el fútbol de Bélgica, es un volante extremo.
Nathan Ordaz - El Salvador: Mediapunta zurdo de Los Ángeles FC de la MLS que ha sido titular con su país en la presente eliminatoria y siendo uno de los mejores, tiene apenas 21 años.
Olger Escobar - Guatemala: Volante zurdo que milita en el Montreal de la MLS y cuenta con 19 años, titular en varios juegos de su selección mayor en Copa Oro y eliminatoria.
Leonardo Posadas - Honduras (izquierda): Nació en Alemania y en la reciente fecha FIFA fue convocado por la mayor de Honduras, aunque no jugó. Tiene 20 años y es ficha del Hamburgo de Alemania.
Nayrobi Vargas - Honduras: Es un delantero de Honduras que milita en el Mainz de Alemania y tiene actualmente 19 años. Al igual que Posadas fueron convocados en la última fecha FIFA, pero no jugó.
Gustavo Herrera - Panamá: Es un 9 que milita en el Saprissa de Costa Rica y recientemente jugó el Mundial Sub20 con la selección canalera, ariete con mucho futuro.
Santiago van der Putten - Costa Rica: Defensa central de Alajuelense que tiene 21 años y ya fue parte de las inferiores del Real Betis de España, central con bastante futuro.
Juban Uriarte - Nicaragua: Es un volante que en Nicaragua es considerado como el próximo talento y jugador de exportación, actualmente es ficha del Real Estelí.
José Kadir - Panamá: Delantero canalero sub20 que es ficha del Botafogo de Brasil y ya debutó con el primer equipo carioca, ariete con bastante potencia.