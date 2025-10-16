  1. Inicio
Las 10 nuevas joyitas de las selecciones de Centroamérica: dos de Honduras

Estos jugadores tienen un futuro prometedor y varios ya están en Europa

  • 16 de octubre de 2025 a las 10:06
1 de 11

A continuación te dejamos el top10 de las joyitas en el fútbol de Centroamérica, todos ellos abajo de los 21 años y con un gran futuro. Dos de ellos son de Honduras y uno de Nicaragua se mete en el listado.

Foto: El Heraldo
2 de 11

Martin Krug - Panamá: Defensa central que pertenece al Levante de España y recientemente disputó el Mundial Sub20 con su país, ya ha sido convocado a la mayor canalera.

Foto: Cortesía redes
3 de 11

Josimar Alcocer - Costa Rica: Aparte de ser una joyita también es una realidad al ser titular con la mayor tica con apenas 21 años y militando en el fútbol de Bélgica, es un volante extremo.

Foto: Cortesía redes
4 de 11

Nathan Ordaz - El Salvador: Mediapunta zurdo de Los Ángeles FC de la MLS que ha sido titular con su país en la presente eliminatoria y siendo uno de los mejores, tiene apenas 21 años.

Foto: Cortesía redes
5 de 11

Olger Escobar - Guatemala: Volante zurdo que milita en el Montreal de la MLS y cuenta con 19 años, titular en varios juegos de su selección mayor en Copa Oro y eliminatoria.

Foto: Cortesía redes
6 de 11

Leonardo Posadas - Honduras (izquierda): Nació en Alemania y en la reciente fecha FIFA fue convocado por la mayor de Honduras, aunque no jugó. Tiene 20 años y es ficha del Hamburgo de Alemania.

Foto: Cortesía redes
7 de 11

Nayrobi Vargas - Honduras: Es un delantero de Honduras que milita en el Mainz de Alemania y tiene actualmente 19 años. Al igual que Posadas fueron convocados en la última fecha FIFA, pero no jugó.

Foto: Cortesía redes
8 de 11

Gustavo Herrera - Panamá: Es un 9 que milita en el Saprissa de Costa Rica y recientemente jugó el Mundial Sub20 con la selección canalera, ariete con mucho futuro.

Foto: Cortesía redes
9 de 11

Santiago van der Putten - Costa Rica: Defensa central de Alajuelense que tiene 21 años y ya fue parte de las inferiores del Real Betis de España, central con bastante futuro.

 Foto: Cortesía redes
10 de 11

Juban Uriarte - Nicaragua: Es un volante que en Nicaragua es considerado como el próximo talento y jugador de exportación, actualmente es ficha del Real Estelí.

Foto: Cortesía redes
11 de 11

José Kadir - Panamá: Delantero canalero sub20 que es ficha del Botafogo de Brasil y ya debutó con el primer equipo carioca, ariete con bastante potencia.

Foto: Cortesía redes
