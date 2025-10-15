Tabla de posiciones del fútbol de Honduras: Olimpia sonría y Motagua podría aprovechar

San Pedro Sula, Honduras.- Finalizaron los dos partidos de este miércoles 15 de octubre correspondientes a la jornada 14 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. Pero la fecha concluye este jueves. En el primer duelo, Platense se reencontró con el triunfo y le cayó de la mejor forma el parón de la fecha FIFA. Y su hombre gol fue el autor de un doblete para el triunfo, Erick "Gio" Puerto fulminó a Victoria.

Platense llegó a 18 puntos en el torneo Apertura y amaneció en el quinto puesto, al lado de Motagua, pero los selacios tienen una mejor diferencia de goles que los azules. En el otro encuentro de este miércoles, el Marathón y el Real España se enfrentaron en el estadio Olímpico en el derbi sampedrano que no tuvo la emoción del gol. Finalizó empatado 0-0.

Los verdolagas siguen en el segundo lugar, ahora con 24 puntos, pero le dejan al Olimpia la opción de escaparse más en la cima. Tienen 27 unidades y se miden a Motagua este jueves a las 7:30 pm. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Tabla de posiciones