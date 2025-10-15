¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico

El Olimpia se enfrenta ante su vecino Motagua por el clásico capitalino donde buscarán ganar para seguir en la cima del torneo Apertura
El portero Édrick Menjívar es el único guardameta que no ha recibido gol en la tercera fase de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf y ahora se enfoca en el Olimpia.
Kevin Guity seguirá como lateral derecho con el Olimpia y esta vez en el clásico capitalino.
Emanuel Hernández se ha convertido en uno de los hombres de hierro de Eduardo Espinel en la zaga del 'león'. y repitirá ante Motagua.
El defensor central Facundo Queiróz arrancaría en el 11 titular de Olimpia ante Motagua este jueves por el derbi capitalino.
Elison Rivas llegó al Olimpia y de a poco se ha ido abriendo un espacio al costado izquierdo merengue y estará ante Motagua como titular.
el volante Jamir Maldonado es otro de los que de a poco se ha ganado a pulso la titularidad de Olimpia.
Luego de estar con la selección de Honduras, el mediocampista ahora se alista para estar con el Olimpia en el clásico ante Motagua. Recordar que solo jugó ante Costa Rica, Rueda no lo utilizó contra Haití.
José Mario Pinto jugaría tirado al costado izquierdo en la segunda línea del equipo comandado por Eduardo Espinel.
El atacante Dereck Moncada, de gran momento con Olimpia, jugaría tirado al costado derecho del 11 titular melenudo.
Jorge "Toro" Benguché otro que se ha unido al Olimpia luego de haber estado con la selección de Honduras y será titular con Olimpia como lo ha venido haciendo.
Jerry Bengtson tendría minutos con Olimpia ante Motagua por el derbi capitalino. El histórico goleador siempre le hace daño a los azules.
Suplente: Kevin López es uno de los jugadores melenudos que está recobrando la confianza en el Olimpia de Espinel.
Suplente: El argentino Agustín Mulet se sigue adaptando al balompié catracho y quiere seguir sumando minutos en el esquema melenudo.
Suplente: Yustin Arboleda viene de ser convocado con Honduras para los duelos ante Haití y Costa Rica.
Suplente: Solani Solano ha perdido el protagonismo, pero quiere seguir sumando minutos con los colores del Rey de Copas.
Suplente: El colombiano Andrés Salazar es el segundo portero melenudo en la plantilla.
Suplente: Marco Montiel también ha perdido protagonismo en el 11 de Olimpia, pero sigue siendo opción para el entrenador Eduardo Espinel.