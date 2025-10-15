  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico

El Olimpia se enfrenta ante su vecino Motagua por el clásico capitalino donde buscarán ganar para seguir en la cima del torneo Apertura

  • 15 de octubre de 2025 a las 15:45
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
1 de 18

El Olimpia se enfrenta ante su vecino Motagua por el clásico capitalino donde buscarán ganar para seguir en la cima del torneo Apertura
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
2 de 18

El portero Édrick Menjívar es el único guardameta que no ha recibido gol en la tercera fase de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf y ahora se enfoca en el Olimpia.
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
3 de 18

Kevin Guity seguirá como lateral derecho con el Olimpia y esta vez en el clásico capitalino.
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
4 de 18

Emanuel Hernández se ha convertido en uno de los hombres de hierro de Eduardo Espinel en la zaga del 'león'. y repitirá ante Motagua.
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
5 de 18

El defensor central Facundo Queiróz arrancaría en el 11 titular de Olimpia ante Motagua este jueves por el derbi capitalino.
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
6 de 18

Elison Rivas llegó al Olimpia y de a poco se ha ido abriendo un espacio al costado izquierdo merengue y estará ante Motagua como titular.
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
7 de 18

el volante Jamir Maldonado es otro de los que de a poco se ha ganado a pulso la titularidad de Olimpia.
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
8 de 18

Luego de estar con la selección de Honduras, el mediocampista ahora se alista para estar con el Olimpia en el clásico ante Motagua. Recordar que solo jugó ante Costa Rica, Rueda no lo utilizó contra Haití.
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
9 de 18

José Mario Pinto jugaría tirado al costado izquierdo en la segunda línea del equipo comandado por Eduardo Espinel.
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
10 de 18

El atacante Dereck Moncada, de gran momento con Olimpia, jugaría tirado al costado derecho del 11 titular melenudo.
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
11 de 18

Jorge "Toro" Benguché otro que se ha unido al Olimpia luego de haber estado con la selección de Honduras y será titular con Olimpia como lo ha venido haciendo.
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
12 de 18

Jerry Bengtson tendría minutos con Olimpia ante Motagua por el derbi capitalino. El histórico goleador siempre le hace daño a los azules.
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
13 de 18

Suplente: Kevin López es uno de los jugadores melenudos que está recobrando la confianza en el Olimpia de Espinel.
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
14 de 18

Suplente: El argentino Agustín Mulet se sigue adaptando al balompié catracho y quiere seguir sumando minutos en el esquema melenudo.
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
15 de 18

Suplente: Yustin Arboleda viene de ser convocado con Honduras para los duelos ante Haití y Costa Rica.
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
16 de 18

Suplente: Solani Solano ha perdido el protagonismo, pero quiere seguir sumando minutos con los colores del Rey de Copas.
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
17 de 18

Suplente: El colombiano Andrés Salazar es el segundo portero melenudo en la plantilla.
¿Sin seleccionados? El 11 titular con el que Olimpia buscará derrotar a Motagua en el clásico
18 de 18

Suplente: Marco Montiel también ha perdido protagonismo en el 11 de Olimpia, pero sigue siendo opción para el entrenador Eduardo Espinel.
Cargar más fotos