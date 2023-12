Olancho FC envía a cinco jugadores a prueba al Nápoli de Italia

Y agregó: “Me recuperé de una lesión de tobillo, eso me pasó, pero ya estamos al 100%. Incluso, antes de este viaje me llamaron de la Sub-20 y no pude estar, ahora vamos a hacer lo mejor para mejorar y que vengan muchas cosas buenas”.

Marcos Chávez, defensor de 18 años, que recientemente fue incorporado al primer equipo, mencionó: “Agradecido con Dios porque estas oportunidades no todos los jugadores la pueden tener, vamos con muchas expectativas. Mi familia siempre me aconseja, de tener humildad y hacer lo mejor que puede hacer uno. Me alegra que viajen los compañeros, les deseo muchos éxitos. Este es un sueño, no se ha ganado ganada, pero tenemos que dar lo mejor”.

El espigado portero Óscar Montes, de 16 años y 1.90 mts de estatura, considera que: “Tengo altas expectativas que está será una muy buena experiencia para mí y los compañeros, ojalá no vaya bien a todos. Siento mucha alegría que viajemos todos juntos, eso motiva. Espero ser profesional, llevo dos temporadas en el equipo de primera y juego con las reservas. Al principio pensamos que era mentira esta prueba, pero luego se dio todo”.

Óscar Mendoza, delantero de 19 años, tiene la mente clara que puede lograr el objetivo y quedarse jugando en Italia, su debut fue el torneo anterior en semifinales contra Real España, en reservas lleva 7 goles. “Vamos ilusionados en este viaje, con expectativas altas y disfrutar de la prueba. Fue una noticia que nos sorprendió, nos ilusionó en grande, ahora queda aprovechar. Ir con mis compañeros es un plus, es una ventaja, nos apoyamos en todo”.