Nuno Gomes, exfigura portuguesa, visita Honduras para impulsar el desarrollo de jóvenes talentos

Al visitar tierra hondureña fue inevitable que el histórico exdelantero del Benfica recordara al catracho David Suazo, con quien compartió por una temporada en el conjunto portugués.

“Me llevo muy bien con David, jugábamos los dos de delanteros. Me llegó a generar problemas ja, ja, ja. Estábamos viendo un gol que marcó David con un pase magnífico de Pablo Aimar. En ese año 2008 teníamos muy buen equipo”, recordó.

“Comentaba con Jorge Jiménez que en ese partido yo estaba en el banco de suplentes y vi ese gol. Por eso digo que David me creó algunos problemas ja, ja, ja, pero jugamos muchas veces juntos. Era un excelente jugador y aparte es una gran persona. Sigo todavía en contacto con él. El fútbol te permite conocer muchas personas, pero al final no te quedas con muchos y yo puedo decir que David es uno de los amigos que me dejó el fútbol”, añadió.

