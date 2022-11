Pedro Troglio tras goleada: “No existen cuatro goles de diferencia entre Olimpia y Motagua”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Pedro Troglio deja en claro que lo sucedido en el Olimpia 4-0 Motagua fue un “accidente”, pues no existe una diferencia tan abismal entre ambos equipos.

El León llegó al Morazán tras ser campeón de la Liga Concacaf el miércoles en la cancha del Alajuelense. Desde entonces los Albos prepararon el clásico ante los azules, cuya victoria les hace tomar el liderato a dos fechas del cierre donde visitarán al Honduras Progreso y recibirán a Real Sociedad.

LEA TAMBIÉN: Hernán Medina tras goleada ante Olimpia: “Nos duele perder la punta contra ellos”

LA CONFERENCIA

Un accidente

“Estoy feliz porque hicimos un gran partido. El primer tiempo no había sido bueno, se nos pudo complicar. Con la llegada de los goles se lució un poco más. Me parece un desgaste impresionante de los jugadores tras jugar el miércoles una final, es una demostración más del plantel que tenemos. Solamente es un paso más, no es nada extraordinario, hay que seguir con mucha seriedad y humildad como tomamos el juego. A veces pasan estas cosas y para mi son accidentes, no hay diferencia de cuatro goles entre Motagua y Olimpia, pero a veces cuando se abre el marcador puede llegar a pasar. Tenemos que estar con los pies sobre la tierra.”

Van por el doblete

“Tenemos un equipo con mucho carácter, a veces nos ha tocado al revés el disputar un clásico tras perder 4-1 en Costa Rica ante Saprissa, pero han salido adelante, han pasado muchas veces y con la victoria es mejor saber manejar la situaciones mentales. El miércoles el festejo fue de media hora, comimos y todos a dormir porque debíamos jugar hoy. La historia del club nos obliga a ganar los dos torneos, ya ganamos uno y queda el otro que es igual de importante que ojalá se pueda conseguir”.

¿Cómo se reinventó para superar a “La Tota” Medina en dos ocasiones tras perder su primer juego?

“En el primer juego me equivoqué al jugar de la misma manera que lo habíamos hecho contra Motagua en mi primera etapa, y como no había estado los seis meses anteriores, me di cuenta tarde que habían cambiado su manera de jugar. Después cambiamos algunas cosas, pero ahora como hemos ganado parece bárbaro, pero ganamos 1-0 y empatamos 0-0 en semifinales, tampoco nos ha sobrado nada. Pudimos haber perdido igualmente, simplemente intentamos ganarlo por el lado donde creímos y ha salido. Hemos cambiado la manera de jugar ya que antes los hacíamos más largo ya que los defensores jugaban más adelante y ahora lo hacen retrasado”.

VEA: Alcalde Jorge Aldana coquetea con Olimpia tras histórica goleada ante Motagua

¿Qué idea le traspasó a los jugadores para transformarse para un juegos como estos?

“Si el jugador de fútbol se cuida, hace vida sana, se alimenta bien y descansa puede jugar cada 4 días sin problemas, el problema es lo que hacen en el entrenamiento invisible donde allí no lo puede controlar a nadie. Es importante que los jugadores entiendan que los jugadores no son, con todo el respeto, gente que trabaja en el banco, correspondiente al cuidado físico. Tenemos un compromiso muy grande que es ganar siempre y si alguno está fuera de foco también hay variantes, pues solo cinco de los que jugaron la final el miércoles repitieron en la alineación y los demás ingresaron. No teníamos chance de superarlos si no era así. No me subo en ningún éxito desmedido. Una vez Motagua nos ganó 4-1 en Comayagua cuando veníamos de Montreal y no era la realidad, así como ahora tampoco lo es”.

Cierran las vueltas ante equipos “inferiores”

“Primero que todo no son inferiores porque son equipos con los que hemos perdido puntos, Real Sociedad, Honduras Progreso y Lobos, con los que supone que debíamos ganar. Nosotros tenemos claro que ahora jugaremos cada semana. Tengo situaciones difíciles ya que tengo jugadores para poner y no hay cabida. Esperamos llegar a instancias finales y al hacerlo meter toda la carne en el asador, iremos por todo. Tendremos un partido durísimo en la cancha en El Progreso, equipo que tiene 12 puntos y juego rápido y bien, es preocupante ir a jugar allí”.

ADEMÁS: ¡Sorpresa! Actor Gregorio Pernía “El Titi” disfrutó del clásico capitalino en el Morazán