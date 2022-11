Olimpia recupera el trono: Así está la tabla de posiciones a dos jornadas de culminar vueltas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las restantes dos jornadas de las vueltas regulares de la Liga Nacional se jugarán en partidos sustanciales que también serán de alto alcance, pues tres equipos pelean el primer lugar y otros tres la clasificación a la Liguilla.

El torneo Apertura de la Liga Nacional toma un sabor con sensación de angustia, pues tras culminar la jornada 16 el panorama es más competitivo: Olimpia, Motagua y Los Potros buscan afianzar el primer lugar.Mientras que Marathón, Vida y Victoria, buscan un puesto en la Liguilla.

Tras culminar la jornada 16, Olimpia recuperó el trono y sigue siendo el Rey. Aquí te dejamos los puestos:



Equipos/ Puntos

1- Olimpia/ 32

2- Motagua/ 31

3- Potros/ 29

4- Real España/ 25

5- Marathón/ 23

6- Vida/ 23

7- Victoria/ 22

8- Lobos/ 12

9- Honduras de El Progreso/ 12

10- Real Sociedad/ 9



Duelos a muerte:

Los Albos dependen de sí mismo para lograr quedar en el trono, pero antes tendrán que visitar a Honduras de El Progreso y recibir a Real Sociedad.Las Águilas y Olanchanos estarán a la vanguardia de lo que suceda con el Rey de Copas, pues un tropiezo de ellos les abre las puertas para ocupar el primer sitio.



La situación se pone mejor en la zona de Liguilla: de los tres que compiten por un cupo, dos (Victoria-Vida)se enfrentan entre sí y dependiendo el resultado marcaría la diferencia para clasificar o quedar eliminados.

Jornada 17

Honduras de El Progreso vs. Olimpia

Real España vs. Potro

Vida vs. Victoria

Lobos vs. Marathón

Motagua vs. Real Sociedad



