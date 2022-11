Nuno Gomes: “La Eurocopa de 2004 es una espina que tengo clavada”

Yo salí de la casa de mi papá con 14 años para jugar en Boavista, un equipo de la ciudad de Porto. Yo estaba en otra ciudad y me fui sin la familia. Creo que fue una decisión importante para que yo pudiera crecer como futbolista obviamente, pero como persona me hizo crecer mucho. Me dio mucha madurez a temprana edad porque al futbolista no solo cosas buenas le pasan.

Mira, mi sueño era ser futbolista profesional, pero uno no sabe si va a llegar a un alto nivel. Yo en cierto momento de mi vida académica tenía que optar por algunas opciones y, en ese tiempo, muchas pensé que si no lograba llegar a ser futbolista profesional, quería ser periodista deportivo porque estaba cerca del fútbol. Era mi opción “b”.

“Desde el inicio vimos que era un jugador diferente y que podía llegar a un nivel muy alto”, confiesa Nuno, mientras disfruta de un amistoso juvenil entre Motagua y el club donde debutó su amigo David Suazo : Olimpia. “Siempre me hablaba de Honduras y me decía que le hacía falta”, confiesa en medio de un interrogatorio muy futbolero y personal...

Su nombre es Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro, pero su firma con la que lo conoce el mundo es la de la Nuno Gomes . “Siempre quise ser futbolista desde niño, pero de no llegar hubiera sido periodista deportivo”, revela sentado en esas graderías de el estadio El Birichiche que tal vez no sean conscientes de que allí está el quinto goleador histórico de Portugal. Ahí en donde con el traje de futbolista consolidado coincidió con un joven Cristiano Ronaldo .

¿Ese nivel competitivo lo mostraba en otras facetas de la vida?

Sí. Ese era Cristiano, el que le gustaba ganarle a todos, no solo en los partidos y en los entrenamientos, sino al jugar las cartas. Por eso llegó a donde llegó. Es alguien que vive las 24 horas para estar al tope.

Y con Cristiano, ¿está Portugal para ser campeón en Qatar?

Yo espero que sí (suena el celular y pide permiso para quitar el sonido) porque algún día me gustaría ver campeón a Portugal. Tenemos un gran equipo, pero al final hay que probarlo en la cancha que somos uno de los favoritos. Yo jugué contra Honduras en Qatar en el 95, tú no habías nacido, y ahora el Mundial es en Qatar... ja, ja, ja, no sé, quizás se dé para Portugal. Yo lo que deseo es que Portugal pueda salir campeón en Qatar, pero sé que es difícil. Si no es Portugal, está entre Brasil y Argentina.

Los últimos campeones del mundo han sido de Europa, ¿eso dicta que las selecciones europeas son muy superiores al resto?

Creo que son momentos. Ahorita tal vez pueda concordar que en Europa hay equipos organizados y más disciplinados. Pero Brasil y Argentina siempre tuvieron grandes equipos y creo que en este Mundial seguramente harán un muy buen papel. En estos eventos, muchas veces el talento individual puede decidir los partidos, pero cada vez más los detalles son importantes y allí creo que tal vez en Europa están un poquito más adelante en términos de herramientas que te ayudan a ser mejor.

Bueno, haciendo un cambio de juego, ¿Qué sabía de Honduras antes de ser compañero de David?

Sabía algo porque yo jugué contra Honduras en el Mundial Sub 20 de Qatar 1995. Ahora mismo no me acuerdo de los nombres de los jugadores. Ya conocía algunos países de América Central, del Sur y del Norte.

¿Le hablaba David de Honduras?

Hablábamos en italiano con David. Él siempre me decía que Honduras es muy lindo, que las playas son bonitas y que siempre tenía buen tiempo. Me decía que le encantaba venir a Honduras siempre que podía porque sentía la falta del país. La próxima vez, si vengo con más tiempo y en familia, veré si voy a la playa ja, ja, ja.

A propósito de Honduras, ¿qué lo dejará conforme al final de sus visitas a suelo catracho?

Lo que queremos es que en un largo plazo podamos ver jugadores que estén jugando en grandes clubes y ligas del mundo. Ese sería el logro ideal, pero tenemos que ir paso a paso e ir sumando algunas pequeñas victorias.

¿Qué conclusiones ha sacado hasta ahora del fútbol catracho?

Mi visita es parte de un proceso que iniciamos hace dos años con un análisis del ecosistema del fútbol hondureño. Esta visita es parte del proyecto TVS, que es dedicado al desarrollo del jugador joven. Los objetivos son a largo plazo, no es que de un día para otro ya vamos a tener uno, dos y tres crack en la Selección mayor.

¿Siente que en estos países se ha desperdiciado talento?

Lo que sé es que tienen mucho talento. Uno de los puntos es que podamos ver a Honduras más veces en los mundiales.