Las confesiones de Pedro Troglio tras conquistar la Liga Concacaf y el liderato con Olimpia

“Estoy en un momento muy débil, me nombran a mis viejos y me emociono mucho, le pido todos los días. Le dije a mi mamá, dame la Concacaf y ganar el clásico, y luego hagan lo que quieran, porque tampoco le voy a pedir todo, pero fue perfecto, yo creo que hay ángeles, siento que me acompañan”, expresó Troglio.

“Es difícil, la gente desconoce la vida que uno tiene, en casa estoy solo, así me lo paso todo el día, todas las críticas las vas asimilando, la presión que si no lo ganas, entonces cuando logras el objetivo es un desahogo que uno comparte con su familia, por eso cuando gane el título lo primero que hice fue hablarle a mi esposa Ale, a mis hijos porque es un momento único”, dijo en una entrevista a Mi Pasión.

Olimpia, luego de ganar la Liga Concacaf, tuvo que enfrentar a Motagua en partido por la lucha del liderato del torneo Apertura 2022.

A Troglio le consultaron si fue exagerado ese 4-0 ante los azules. “Soy respetuoso de mi colega, tuvimos un partido fantástico, pero el rival dio muchos espacios, la realidad es que pocas veces va pasar un 4-0”, dijo en Mi Pasión.

El argentino también se refirió sobre el Atlas, su rival en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

“Es un torneo que tiene octavos, cuarto, semis, puedes encontrarte al Atlas en octavos o en semis, acá no es que te vas a encontrar a un rival débil primero para avanzar más. Atlas hace un año fue bicampeón, tuvo un bajón y veremos cómo estará en marzo, nosotros tenemos que ver que hacer para pelear”, explicó.

Troglio sabe que es difícil ganar un título de la Champions de Concacaf, pero no deja de soñar.

“Está armado para que clasifiquen los de la MLS y México, a veces nos metemos y contra Tigres recuerdo que tuvimos 45 minutos bien, ahora lo sueño, podemos llegar hasta lo último, sino, no me presentaría a jugar, sería mediocre, tengo un grupo bravo, están hecho para estos partidos, le tengo mucha fe”, subrayó.

Sobre su futuro y si se ve mucho tiempo dirigiendo al Olimpia, fue contundente. “No sé, esto depende mucho de ganar, ganamos un tetra, luego perdimos un clásico y unos partidos, y nos mataban, eso dependerá del presidente y de las victorias”.

Por último, Pedro Troglio se pronunció sobre la posibilidad que tuvo de dirigir a la Selección Nacional de Honduras.

“No es que no me buscaron, solo que era para tres partidos y eso es juntar un equipo y jugar, pero nunca fue formal, hablé con gente que estaba adentro y me preguntaba, dirigiría tres partidos y les decía, ‘me están cargando’, si voy es porque hay un proyecto con cláusula, pero estaba Diego que si aceptó y le va bien, y se ganó un contrato hasta Copa Oro”, reveló.

Sobre si le seduce dirigir a la Selección de Honduras, así respondió: “Me seduce, antes no, ahora sí porque quiero dirigir en un Mundial, pero no puedo decir quiero dirigir Honduras porque hay un técnico, no puedo faltar el respeto, pero sí me seduce ahora a los 57 años y poder clasificar a un Mundial”, concluyó.

