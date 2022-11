¡Cruces de infarto! Olimpia, Motagua y Real España conocen a sus rivales en la Concachampions

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Los equipos hondureños Olimpia, Motagua y Real España conocieron este lunes a sus rivales en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2023.

Los encargados de conocer el destino de los conjuntos catrachos fueron los exfutbolistas Damián Álvarez y Rodney Walace.

En el caso del Viejo León, actual campeón de la Liga Concacaf, se verá las caras ante el Atlas, bicampeón de la Liga MX en la temporada 2021-2022.

Por su lado, el Motagua de Hernán Medina tendrá una auténtica prueba de fuego al medirse al Pachuca, reciente campeón de la liga de México.

Entre tanto, el Real España no lo tendrá nada fácil, ya que deberá de verse las caras ante el Vancouver Whitecaps de Canadá.

Las demás llaves quedaron conformadas por los enfrentamientos entre Austin (EE UU) vs Violette (Haití), Orlando City (EE UU) vs Tigres (México), Los Ángeles FC (EE UU) vs Alajuelense (Costa Rica), León (México) vs Tauro (Panamá) y Philadelphia Union (EE UU) vs Alianza (El Salvador).

Los partidos de ida se jugarán del 7 al 9 de marzo, teniendo que disputarse en suelo hondureño. Posteriormente, los representantes catrachos cerrarán las eliminatorias en calidad de visitante del 14 al 16 de marzo.

Olimpia, Motagua y Real España buscarán sorprender a sus rivales y meterse a la lucha por el título, el cual otorga un boleto al Mundial de Clubes.

