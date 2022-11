Honduras rechazó tres ofertas de selecciones mundialistas para disputar partidos amistoso en noviembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- José Ernesto Mejía, secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, habló en conferencia de prensa sobre los resultados conseguidos por parte de la Selección de Honduras en los amistosos ante Qatar y Arabia Saudita.

El equipo de Diego Vázquez empató sin goles ante Arabia y perdió por la mínima ante Qatar. José Mejía informó que el DT argentino aún no ha presentado el informe sobre dichos juegos, pero lo hará en los próximos días.

“Hay una próxima reunión de la Comisión de Selecciones y quiero recalcar algo, estos resultados, tal vez mucha gente no se de cuenta, pero son súper importantes, son resultados muy buenos, que hay que destacar, son resultados contra selecciones que llevan seis meses concentradas con sus familias, que van a disputar el Mundial y Honduras jugando con una selección local, sin legionarios, empató 0-0 con Arabia Saudita, un equipo muy bien trabajado y perdimos 1-0 ante Qatar haciendo un gran partido”, dijo Mejía.

“Desafortunadamente esos partidos no se transmitieron, pero las sensaciones que nos dejan son bastante buenas, la Selección sacó dos grandes resultados, quiero recalcarlo porque parece que mucha gente no dimensionó con quién fuimos a jugar. Solo un par de días, después de un largo vuelo, sacar esos resultados no es fácil, así que estamos muy contentos con eso. Estamos esperando el informe del cuerpo técnico en la Comisión de Selecciones. Y lo va a presentar”, agregó.

Al secretario de la Fenafuth le consultaron de cuánto fue la ganancia de Honduras por estos dos compromisos amistosos.

“No tengo la cifra ahorita, pero sí le puedo decir que fue un poco más de lo que ganaba la Federación antes, que servía para pagar viáticos, logística, etc. Pero fue mucho mejor porque estamos trabajando independientes. El contrato que teníamos con los partidos amistosos, que se había firmado hace 12 años se venció, así que tenemos más posibilidades de contratar con otra gente y conseguir que valoren mucho mejor a la Selección Nacional de Honduras”, aclaró.

El contrato que tenía antes la Fenafuth, a Honduras le pagaban 75 mil dólares por partido amistoso, más boleto de avión, hotel, etc. Hoy, según Mejía, las cifras son mayores.

Por último, José Ernesto Mejía informó que Honduras tenía hasta tres opciones para jugar partidos amistosos con selecciones mundialistas en noviembre.

“Todas las selecciones que van a disputar el Mundial están buscando rivales, sobre todo rivales que puedan ser de la misma zona de los grupos que tienen ellos, nos han ofrecido para noviembre tres partidos, pero no los vamos a jugar, estamos respetando la Liga Nacional. Agradecidos con la Liga Nacional que modificó y reprogramó las fechas para que la Selección pudiera jugar y darle oportunidad a muchos jugadores de la Liga Nacional, no vamos a jugar partidos en noviembre, si nos hicieron ofrecimientos”, subrayó.

Lo que sí está confirmado es que Honduras jugará un amistoso antes de enfrentar a Canadá en la Liga de Naciones de Concacaf.

“Nosotros tenemos el partido ante Canadá el 28 de marzo, la ventana de fecha FIFA abre el 20 de marzo y estamos viendo la posibilidad de jugar, ya tenemos ofertas de jugar un partido el 24 o 25 de marzo, probablemente en Estados Unidos con un rival potente, que nos puede servir para llegar bastante afinados al partido ante Canadá, estamos en eso, tratando de cerrar un partido, pero con seguridad le digo que antes del partido ante Canadá vamos a jugar un amistoso. Es importante porque nos jugamos la clasificación al Final Four, queremos estar entre esos primeros cuatro de Concacaf como ocurrió en la eliminatoria pasada”, sentenció.

En cuanto a qué selección podría ser ese amistoso de marzo, esto dijo el secretario de Fenafuth: “Puede ser un rival centroamericano, sudamericano o europeo, tenemos las tres opciones, vamos a ver cuál es la que conviene más, veremos qué dice el cuerpo técnico, pero las posibilidades están”.

