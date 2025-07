El emotivo mensaje de Messi tras eliminación del Inter Miami en el Mundial de Clubes 2025

Además del PSG, a los cuartos de final clasificaron el Bayern Múnich, Palmeiras y Chelsea en los partidos de este fin de semana.

Todavía están pendientes los juegos de octavos de final entre Inter Milán vs Fluminenses, Manchester City vs Al-Hilal, Real Madrid vs Juventus y Borussia Dortmund vs Monterrey.

Una vez que se determinen los ganadores de estos duelos, los cuartos de final se disputarán entre el 4 a 5 de julio, mientras que las semifinales entre el 8 y 9 de julio. La gran final se disputará el domingo 13 de julio.