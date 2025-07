Pep Guardiola le responde a reconocido entrenador que criticó el Mundial de Clubes 2025

"No me sorprende, le entiendo, le respeto. Tuve una relación excelente con él, entiendo su punto de vista, lo defendería también. Pero estamos en un trabajo, en FIFA, UEFA, Premier, todas las competiciones, y los entrenadores no organizan las competiciones. Ya que estamos aquí, estamos orgullosos por estar aquí. Muchos clubes se quejan de este torneo, si no, les encantaría", prosiguió el técnico español.

"No es ideal para el entrenador, me gustaría tener dos meses antes de la nueva temporada, sí, me gustaría, pero es lo que hay. Ya que estamos aquí, vamos a dar lo mejor", concluyó.

City jugará este lunes en Orlando su partido de octavos de final contra Al Hilal.

"Llegamos al momento de la verdad. Jugamos una buena fase de grupos, los dos primeros no muy bien, el último mucho mejor. Aquí no hay segundas oportunidades. Ahora o seguimos o regresamos a casa", dijo Guardiola.

Manifestó su aprecio por el italiano Simone Inzaghi, con el que ya se midió cuando este dirigía al Inter de Milán.