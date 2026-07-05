Mundial 2026: España-Portugal y Estados Unidos-Bélgica buscan un boleto a Cuartos de Final

Texas, Estados Unidos.- Continúa la actividad del Mundial 2026 este lunes 06 de julio con una apasionante jornada cargada de grandes partidos desde las 1:00 p. m., hora hondureña.

España vs Portugal, una final anticipada

Comenzamos con una nueva edición de Clásico Ibérico entre la España de Lamine Yamal y la Portugal de Cristiano Ronaldo, siendo este el tercer duelo entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, después de verse las caras en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018. España, que acumula cuatro porterías a cero en este Mundial 2026, igualó lo logrado por Suiza en Alemania 2006 y si le sumamos su último partido de Qatar 2022 (0-0 contra Marruecos), los españoles establecerían un nuevo récord en mundiales en caso de no recibir un gol ante los lusos.

Además, España no conoce la derrota desde hace ya 34 partidos, con 25 victorias y nueve empates, a uno de igualar su mejor marca entre febrero de 2007 y junio de 2009 con 35.

Pero delante estará la Portugal de Cristiano Ronaldo, que anotó su primer gol en una ronda de eliminación directa en mundiales a sus 41 años y buscan alcanzar los Cuartos de Final por primera vez en dos ediciones consecutivas.

Estados Unidos vs Bélgica, un partido polémico desde la previa

Unas horas más tarde, a las 6:00 p. m., Estados Unidos y Bélgica decidirán al sexto clasificado para los Cuartos de Final, en un cruce que arrancó con la intervención de la FIFA para dejar sin efecto la roja a Folarin Balogun, estrella y delantero centro del país sede, que había sido expulsado en el partido por los 16avos de final del Mundial 2026.

Este será el tercer cruce en la historia de una Copa del Mundo entre ambas selecciones, con dos precedentes anteriores que datan de 1930 (victoria de Estados Unidos por 3-0) y 2014, el único enfrentamiento en una fase de eliminación directa que se decantó del lado belga (2-1 en tiempos extras).

Sumado a esto, Bélgica ha ganado cinco de sus últimos siete partidos de mata-mata, derrotando a Japón y Senegal con el mismo marcador (3-2) después de lograr unas remontadas memorables, ya que en ambos duelos perdía por dos goles hasta el minuto 75, con un Kevin De Bruyne como máxima figura en su despedida mundialista. Por su parte, Estados Unidos ha ganado tres de sus cuatro partidos en este campeonato mundial, su cifra más alta en una sola edición, igualando el total de victorias desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, con un promedio goleador de dos o más anotaciones en cada duelo, convirtiéndose en la primera nación no europea o sudamericana en alcanzar dicha cifra.

Cabe destacar que las selecciones ganadoras de ambos cruces se encontrarán en los Cuartos de Final y ya en semifinales, irán ante el país ganador del Francia vs Marruecos, con una Gran Final programada para el próximo domingo 19 de julio.

Partidos de Cuartos de Final confirmados hasta el momento