DT Hong Myung-bo abandona Corea del Sur tras recibir amenazas de muerte por la eliminación del Mundial 2026

El fracaso de la selección surcoreana en el Mundial 2026 provocó una profunda crisis deportiva e institucional en la federación, con Hong Myung-bo como el principal señalado.
Y es que la eliminación de Corea del Sur ante Sudáfrica en la Fase de Grupos del campeonato mundial, después de ganarle a Chequia en la primera jornada y caer por la mínima ante México, fue catalogada como una "vergüenza nacional" en el país asiáticos.
Diversos medios locales informaron que el regreso de la selección estuvo marcado por un ambiente hostil, con aficionados manifestando su descontento contra el entonces DT de Corea del Sur.
Asimismo, en distintas zonas de la capital aparecieron mensajes de protesta e incluso algunos establecimientos colocaron anuncios en los que prohibían el ingreso de Hong Myung-bo.
El clima de tensión escaló a tal punto que Hong Myung-bo dejó el país luego de recibir amenazas de muerte tras el desempeño del equipo en la Copa del Mundo.
Pero antes de abandonar Corea de Sur, Hong Myung-bo negó las versiones que apuntan a una supuesta mala relación con los jugadores del plantel.
Las repercusiones del fracaso mundialista llegaron a oídos de las autoridades del país, con la intervención del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, que ordenó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo analizar las causas que rodearon la eliminación del equipo.
Y como consecuencia de dicha intervención, el presidente de la Federación Surcoreana de Fútbol también presentó su renuncia, poniendo fin a un ciclo que terminó bajo una fuerte presión popular.
Con la salida de Hong Myung-bo y la renuncia de la dirigencia federativa, Corea del Sur iniciará un nuevo proceso de reconstrucción tras su temprana eliminación del Mundial 2026, mientras las autoridades trabajan en la designación de un nuevo cuerpo técnico.
¿Qué entrenador se atreverá a ocupar el lugar de Hong Myung-bo después de este lamentable episodio?