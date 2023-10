Muere Bobby Charlton a los 86 años, ícono del fútbol inglés

En 2020 se anunció que a Charlton se le había diagnosticado demencia, y sólo cuando la enfermedad se hizo evidente dejó de asistir a Old Trafford a presenciar los partidos del equipo de su vida.

Nacido en Ashington, una localidad obrera del nordeste de Inglaterra el 11 de octubre de 1937, Bobby Charlton fichó por el United con 15 años.

Bobby Charlton disputó 758 partidos y marcó 249 goles con el Manchester United, con el que debutó en 1956. Dos récords vigentes durante décadas hasta que fueron superados por Ryan Giggs y Wayne Rooney respectivamente.

Charlton ganó tres títulos de liga y una FA Cup en Old Trafford, y tras dejar el United en 1973 y convertirse en entrenador del Preston, regresó a Old Trafford once años después como director del club. En 1994 fue nombrado Sir por sus servicios al fútbol en 1994.