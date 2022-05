Modelo paraguaya asegura haber rechazado coqueteo de Lionel Messi por estar casado

PARÍS, FRANCIA.- Con el fin de temporada a la vuelta de la esquina, la polémica rodea una vez más a Lionel Messi, luego de que una modelo paraguaya asegurara que él le coqueteó pero lo rechazó por el hecho de estar casado.

Se trata de Milena Foradaca, quien en una conversación con sus amigas en redes sociales narró como supuestamente Messi quiso estar con ella, sin embargo, la joven se negó ante el presunto interés romántico de “La Pulga”.

Durante el video, Foradaca menciona que el astro argentino comenzó a hablarle y en ese momento le hizo una invitación para que salieran, pero ella lo habría rechazado, mencionando que no le gusta salir con hombres casados.

“Después vino nomás ya él a hablarme... Me intentó ahí levantarme a muerte, y yo no, ¡no! Obviamente, no, a mí no me gusta, el tipo está casado también. Mala onda es. Estuvo con otra chica”, relató.