Miguel Falero defiende a Brayan Moya tras polémico video, ¿reemplazará a Perelló?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-El técnico uruguayo Miguel Falero niega a capa y espada que existe indisciplina en el Real España, tras salir frustrado de la derrota ante Real Sociedad (2-3) consecuente a “errores que no se pueden cometer” .



El estratega aurinegro trató de explicar lo que dijo Dixón Ramírez en la conferencia del viernes anterior, donde denunció “descontrol y desvelo” en compañeros cuando juegan de visita, así como defendió al señalado Brayan Moya por el polémico video que salió a luz previo a este choque.



Falero también se refirió a la posibilidad que el tercer portero Onan Rodríguez pueda hacer su debut luego de un partido para el olvido por parte de Michael Perelló, cuyo error marcó la derrota y voltereta en el Estadio Olímpico por la fecha 9.

LA CONFERENCIA

Real España sumó su segunda derrota al hilo. ¿Cómo analiza el juego ante Real Sociedad?



Fue un partido difícil, un rival que jugó consciente de sus virtudes, nosotros en cierto momento salimos a pelear el partido y tratamos de constrarrestar los duelos, pelota quieta y el dominio que podrían ejercer tanto (Deyron) Martínez y (Edder) Delgado para tratar que no se nos fuera el partido rápido, lamentablemente íbamos en desventaja desde el inicio. Logramos empatar, luego se corre desordenadamente y eso se pagó caro.



No hemos logrado en estos últimos dos partidos afianzarnos y prueba de ello es que tenemos muchas más situaciones de gol de las que concretamos. No podemos tener partidos con el arco en cero, los errores individuales terminan siendo gol y de esa manera es difícil ganar.



¿Qué le pasa al Real España que ha venido en declive después de permanecer invicto las primeras siete jornadas?



Estamos tratando de corregir errores de partidos anteriores. Se arma el equipo, se trabaja bien y en el partido se cometen desatenciones individuales que terminan perjudicando a todo el equipo. Habíamos logrado ser sólidos y compactos, hoy no combatimos, fueron errores que no teníamos en cuenta, se dieron bien marcados en estos últimos dos partidos y terminamos perdiendo con justicia.



¿Cómo afecta al camerino de Real España tras salir a luz el video de Brayan Moya? Además, Dixon Ramírez no fue convocado tras sus declaraciones del viernes...



Afecta muchisímo. ¿Notaste el nerviosismo que tenía Dixon en esa conferencia? Es imposible analizar eso, estaba supernervioso, le hicieron dos preguntas y una no la pudo responder; no se sacó nada de esa declaración, no puedo creer que la gente analice una declaración de dos minutos. Dixon no fue convocado porque tiene una contractura, está en sanidad, no fue ni una sanción o represalía.



Sobre Moya, ¿me puedes asegurar que eso pasó el sábado pasado? Subieron un vídeo de Moya, ¿pero de cuándo es?

Por supuesto que nos perjudica, y puede ser de gente que le quiera hacer bien al equipo, pero si yo soy del rival puedo poner cualquier cosa para mancharlo. Es muy perjudicial hacerle caso a un incógnito que tira leña al fuego. Pero, una cosa es que eso nos perjudicó, y otra es entregarse dentro de la cancha. No podemos perder de esa manera, seguimos teniendo desatenciones y lo hemos trabajo, esa es la preocupación.



¿Qué decisiones tomarán en Real España para corregir tanto lo indisciplinario como lo futbolístico?



Lo indisciplinarío no, yo estoy todos los días con ellos y no ha habido ningún problema.

¿Qué entendiste de lo que dijo Dixon el otro día? - “hay compañeros que se desvelan y descontrolan cuando jugamos de visita” - Bueno, pero también le dijo “hermano” al periodista y no es su hermano... yo lo que vi es a un jugador declarando sumando nervioso y que no se pudo explicar. Que no se hayan dado grandes resultados de visita, yo también te puedo decir que, ya que es tan fácil ir a jugar a La Ceiba y sacar puntos,

¿Qué pasó en el último juego? Empató el siete veces campeón. No es fácil jugar afuera Por supuesto que queremos ganar, pero sobre la disciplina yo tengo plena confianza en lo que están haciendo.



Yo no puedo ir como un policía a sacarle a las 10 de la noche su teléfono, ellos comen bien, están bien entrenados y hay que corregirlo dentro de la cancha. Tienen que asegurarme que lo de Moya fue del partido pasado para así tomarlo en cuenta. Lo más preocupante de todo es que nosotros no pudimos realizar un buen partido nuevamente.



Parece ser que Real España reacciona solamente cuando están en desventaja. ¿Cuál es su autocrítica de este juego?



Creo que primero que nada tengo que hacer una culpa. No puede ser que ocurra dos veces lo mismo... puede ocurrir, pero estamos tomando los correctivos. Nosotros nos vimos en desventaja y allí salieron a jugar, pienso que no podemos dar esa ventaja. Si no somos superiores en el campo, no somos superior a los rivales. Hasta que no haya unión para recuperar la pelota rápido y jugarla con sentido seguiremos teniendo esas dificultados.



¿Ya es tiempo que Onan Rodríguez (tercer portero) debute con Real España?



Es una de las posibilidades. No voy a asegurar nada porque primero tengo que ver cómo se encuentran, tengo días para trabajar en la semana. Cuando ocurren este tipo de cosas donde hay rendimientos que no conforman, evidentemente es una oportunidad para otro compañero. Cuando existe una competencia sana, te da la posibilidad de hacer cambios y poder utilizar a otros jugadores.