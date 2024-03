Edrick Menjívar habla del récord de 41 encuentros invictos, ¿hay otro reto?

¿Qué ha llevado a este equipo lograr cosas que quizás en su momento han parecido imposibles?

Nunca conformarse y siempre ir en busca de la gloria, después de lograr cada campeonato podríamos relajarnos, pero el técnico Pedro Troglio y el equipo siempre nos están exigiendo más, siempre queremos más gloria.

Por todo lo conseguido en los últimos torneos, ¿es este el mejor Olimpia de la historia?

Quisiera decir que sí, pero le toca a ustedes los periodistas y analistas decir eso. Nosotros solo tratamos de lograr esos números para que ustedes tengan la oportunidad de compararlos y disfrutarlos, así como nosotros lo estamos disfrutando.

¿Te vez mucho tiempo más en este Olimpia?

Si no se da la oportunidad de salir al extranjero le estaría mintiendo, si le digo que no tengo la ilusión de seguir toda mi carrera aquí, lo han hecho grandes leyendas como Donis Escober y Noel Valladares, ¿por qué no seguir ese legado?

¿Por qué con el nivel y la experiencia adquirida no has salido al extranjero?

Son cosas que se dan, ofertas he tenido del extranjero, pero mi ficha es del club y al final ellos tienen que tomar también una decisión. He tenido posibilidades de salir al extranjero, pero por cosas del destino no se han dado. No puedo decir de qué países son esas ofertas.

¿Ya perdiste la ilusión de salir al extranjero?

Es muy difícil por el pasaporte hondureño, el pasaporte pesa mucho a la hora de hacer esas transiciones, pero yo estoy contento en el Olimpia disfrutando lo que ganamos y el club que amo.

En Centroamérica el club que tiene la imbatibilidad más larga es el Real Estelí de Nicaragua con 55 partidos, ¿les gustaría apuntarle a ese récord ahora?

Ese dato no lo sabía, sería lindo lograr ese récord, siempre hay que buscar nuevos objetivos, por qué no buscar ese.