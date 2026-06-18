México es la primera selección del Mundial clasificada a 16avos de final, ¿quién será su rival?

Guadalajara, México.- La selección de México derrotó este jueves por 1-0 a Corea del Sur en un partido de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, jugado en el Estadio Guadalajara y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final. Luis Romo anotó en el minuto 50 tras un error del guardameta coreano Kim Seung Gyu, para decidir un partido peleado con dominio alterno.

México llegó a seis puntos, tres más que Corea, y cinco encima de República Checa y Sudáfrica que empataron hoy 1-1. En el cierre del Grupo A, el próximo 24 de junio, México enfrentará a la República Checa en el Estadio Ciudad de México, el mítico Azteca; y Corea jugará con Sudáfrica en Monterrey.

Objetivo logrado

De esta manera la selección azteca enfrentará a un tercer lugar en dieciseisavos de final, etapa que iniciará a partir del 28 de junio.

Diversos medios mexicanos han comenzado a hacer eco que el Tricolor jugará el partido de dieciseisavos de final el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).