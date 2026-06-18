México es la primera selección del Mundial clasificada a 16avos de final, ¿quién será su rival?

Guadalajara, México.- La selección de México derrotó este jueves por 1-0 a Corea del Sur en un partido de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, jugado en el Estadio Guadalajara y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final.
Luis Romo anotó en el minuto 50 tras un error del guardameta coreano Kim Seung Gyu, para decidir un partido peleado con dominio alterno.
México llegó a seis puntos, tres más que Corea, y cinco encima de República Checa y Sudáfrica que empataron hoy 1-1.
En el cierre del Grupo A, el próximo 24 de junio, México enfrentará a la República Checa en el Estadio Ciudad de México, el mítico Azteca; y Corea jugará con Sudáfrica en Monterrey.
Objetivo logrado
De esta manera la selección azteca enfrentará a un tercer lugar en dieciseisavos de final, etapa que iniciará a partir del 28 de junio.
Diversos medios mexicanos han comenzado a hacer eco que el Tricolor jugará el partido de dieciseisavos de final el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).
Tentativamente el rival podría salir de los grupos C, E, F, H o I; entre los nombres que suenan está Escocia, Ecuador, Japón, Países Bajos, Senegal o el tercero del grupo de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.
Esto se conocerá oficialmente cuando concluya la fase de grupos el 27 de junio.