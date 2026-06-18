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México es la primera selección del Mundial clasificada a 16avos de final, ¿quién será su rival?

México se aseguró jugar el partido de dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca)

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 20:53
México es la primera selección del Mundial clasificada a 16avos de final, ¿quién será su rival?

México derrotó 1-0 a Corea del Sur y consiguió el pase a la siguiente fase del Mundial.

Foto: EFE

Guadalajara, México.- La selección de México derrotó este jueves por 1-0 a Corea del Sur en un partido de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, jugado en el Estadio Guadalajara y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final.

Luis Romo anotó en el minuto 50 tras un error del guardameta coreano Kim Seung Gyu, para decidir un partido peleado con dominio alterno.

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México llegó a seis puntos, tres más que Corea, y cinco encima de República Checa y Sudáfrica que empataron hoy 1-1.

En el cierre del Grupo A, el próximo 24 de junio, México enfrentará a la República Checa en el Estadio Ciudad de México, el mítico Azteca; y Corea jugará con Sudáfrica en Monterrey.

Objetivo logrado

De esta manera la selección azteca enfrentará a un tercer lugar en dieciseisavos de final, etapa que iniciará a partir del 28 de junio.

La selección azteca agradeció a la afición de Guadalajara por el respaldo.

La selección azteca agradeció a la afición de Guadalajara por el respaldo.

(Foto: EFE)

Diversos medios mexicanos han comenzado a hacer eco que el Tricolor jugará el partido de dieciseisavos de final el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

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Tentativamente el rival podría salir de los grupos C, E, F, H o I; entre los nombres que suenan está Escocia, Ecuador, Japón, Países Bajos, Senegal o el tercero del grupo de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Esto se conocerá oficialmente cuando concluya la fase de grupos el 27 de junio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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