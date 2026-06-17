Excompañero del 'Choco' Lozano en la quiebra: "Ha tenido que pedir dinero a sus amigos para comer"

El fútbol te da muchas historias, tanto de bonanza como de situaciones económicas complejas. Este es el caso de un futbolista, excompañero del "Choco" Lozano, que se encuentra en la quiebra en España. ¿Quién es y qué pasó con él?
Se trata de un excompañero de Antony Lozano en el Tenerife de España, equipo en el cual estuvo el ariete catracho del 2015 al 2017.
Antony Lozano estuvo en este club en la segunda división de España y posteriormente pasó al Barcelona B. Con Tenerife perdió unos playoffs de ascenso ante el Getafe.
El compañero de Lozano que está en la quiebra es Amath Ndiaye, delantero de Senegal que ahora está jugando en el Valladolid, siempre en España.
El medio español El Norte de Castilla tituló en un artículo: "Amath, futbolista del Real Valladolid, al borde de la ruina pese a ganar 2 millones en dos años".
El medio detalló que "el jugador ha tenido que pedir dinero a amigos para hacer la compra y demandará a su anterior agencia de representación, con la que mantiene una guerra abierta". Incluso, pregunta a su actual club cuándo pagarán el salario del mes.
El Norte de Castilla detalló que un amigo le tuvo que prestar 200 euros en los últimos días para poder comprar comida. Además, "Amath está a cero en su cuenta corriente", cita el medio.
"Es la historia de un futbolista africano de éxito, cuyos contratos han sido importantes, pero que, por unos motivos u otros, no se plasman a día de hoy en las dos cuentas corrientes que posee el futbolista", detalla el artículo.
"La situación económica del futbolista, que no ha podido abonar las últimas mensualidades de la casa en la que está alquilado en Soto Verde, en Arroyo de la Encomienda, ha llevado al jugador a una situación límite, que desembocará en medidas legales", añade.
El Norte de Castilla afirma que el jugador ha perdido su dinero por culpa de su anterior agencia de representación. "El abogado del jugador ha mantenido una reunión este miércoles en Valladolid con su exagencia para solicitar los extractos bancarios de una de sus cuentas, con la negativa de esta a facilitárselos".