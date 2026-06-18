Fichajes: Referente de Motagua se va, Rueda a un grande de América y Héctor Vargas con nuevo club

El delantero brasileño John Kleber no se presentó a la pretemporada de Motagua y los azules llevarán el caso al TNAF. Su contrato se venció, pero había una cláusula que, si anotaba 15 goles, el contrato se renovaba. Pese a ello, el ariete no ha vuelto al nido y se espera que todo se resuelva mediante instancias legales. Motagua ya valora opciones de otro delantero extranjero.