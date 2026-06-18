Fichajes: Referente de Motagua se va, Rueda a un grande de América y Héctor Vargas con nuevo club

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Referente de Motagua se marcha, Reinaldo Rueda a un grande América y Héctor Vargas con nuevo club.
CD Choloma presentó oficialmente a Héctor Vargas como su nuevo técnico.
Tras firmar con el Choloma, Héctor Vargas detalló que este próximo lunes iniciará la pretemporada con el equipo maquilero.
Al fútbol profesional de Honduras regresa el famoso club Palestino, institución que jugará sus encuentros en Choloma y ya presentó a Raúl Musuruana como su nuevo DT.
Desde Colombia informan que Reinaldo Rueda está muy cerca de convertirse en nuevo técnico del Atlético Nacional, uno de los mejores clubes de América.
El delantero brasileño John Kleber no se presentó a la pretemporada de Motagua y los azules llevarán el caso al TNAF. Su contrato se venció, pero había una cláusula que, si anotaba 15 goles, el contrato se renovaba. Pese a ello, el ariete no ha vuelto al nido y se espera que todo se resuelva mediante instancias legales. Motagua ya valora opciones de otro delantero extranjero.
Motagua ahora busca un delantero extranjero y otro nacional, entre los nacionales está la opción de Erick Puerto. Los campeones buscan al menos tres jugadores más, dos delanteros y un volante.
El brasileño Gustavo Gomes de Souza, atacante de 24 años, se encuentra realizando una prueba con Motagua a la espera de convencer a Javier López. Él es un futbolista que se ha desempeñado en la famosa "talacha" en Estados Unidos.
El agente de Antony Lozano está trabajando en mantener al delantero catracho en el extranjero. Buscan en la MLS y en la segunda división de España. Incluso, aficionados del Tenerife han comenzado a hacer sondeos sobre si sería buena opción.
Victoria presentó oficialmente a Carlos "Mango" Sánchez como su nuevo jugador, lateral que llega proveniente del Olimpia.
Jonathan Núñez no regresará a Motagua y seguirá a préstamo con los Lobos de la UPNFM.
Tras haber ascendido a Liga Nacional, Estrella Roja de Danlí fichará al menos 8 jugadores para asumir el reto en el máximo circuito del balompié nacional.
Edwin Munguía, delantero de Motagua que estaba a préstamo con Estrella Roja, también seguirá cedido y se busca opción de otro club.
Real España ha tomado la decisión de enviar a préstamo al joven volante Anfronit Tatum y se estudia su nuevo destino.
Génesis FC hizo oficial el fichaje del defensa zurdo Fabricio Galindo, proveniente del Juticalpa FC.
Otro jugador que presentó Génesis FC es el volante Fernando Sabillón, proveniente del Independiente de Liga de Ascenso.