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Fichajes: Referente de Motagua se va, Rueda a un grande de América y Héctor Vargas con nuevo club

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 14:21
Fichajes: Referente de Motagua se va, Rueda a un grande de América y Héctor Vargas con nuevo club
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Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Referente de Motagua se marcha, Reinaldo Rueda a un grande América y Héctor Vargas con nuevo club.

Foto: El Heraldo
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CD Choloma presentó oficialmente a Héctor Vargas como su nuevo técnico.

Foto: Cortesía redes CD Choloma
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Tras firmar con el Choloma, Héctor Vargas detalló que este próximo lunes iniciará la pretemporada con el equipo maquilero.

Foto: Cortesía redes CD Choloma
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Al fútbol profesional de Honduras regresa el famoso club Palestino, institución que jugará sus encuentros en Choloma y ya presentó a Raúl Musuruana como su nuevo DT.

 Foto: Cortesía redes Fútbol Digital
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Desde Colombia informan que Reinaldo Rueda está muy cerca de convertirse en nuevo técnico del Atlético Nacional, uno de los mejores clubes de América.

 Foto: Archivo El Heraldo
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El delantero brasileño John Kleber no se presentó a la pretemporada de Motagua y los azules llevarán el caso al TNAF. Su contrato se venció, pero había una cláusula que, si anotaba 15 goles, el contrato se renovaba. Pese a ello, el ariete no ha vuelto al nido y se espera que todo se resuelva mediante instancias legales. Motagua ya valora opciones de otro delantero extranjero.

 Foto: Cortesía redes Motagua
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Motagua ahora busca un delantero extranjero y otro nacional, entre los nacionales está la opción de Erick Puerto. Los campeones buscan al menos tres jugadores más, dos delanteros y un volante.

Foto: Cortesía redes Motagua
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El brasileño Gustavo Gomes de Souza, atacante de 24 años, se encuentra realizando una prueba con Motagua a la espera de convencer a Javier López. Él es un futbolista que se ha desempeñado en la famosa "talacha" en Estados Unidos.

 Foto: Cortesía redes
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El agente de Antony Lozano está trabajando en mantener al delantero catracho en el extranjero. Buscan en la MLS y en la segunda división de España. Incluso, aficionados del Tenerife han comenzado a hacer sondeos sobre si sería buena opción.

 Foto: Cortesía redes
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Victoria presentó oficialmente a Carlos "Mango" Sánchez como su nuevo jugador, lateral que llega proveniente del Olimpia.

Foto: Cortesía redes Victoria
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Jonathan Núñez no regresará a Motagua y seguirá a préstamo con los Lobos de la UPNFM.

Foto: Cortesía redes Lobos UPNFM
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Tras haber ascendido a Liga Nacional, Estrella Roja de Danlí fichará al menos 8 jugadores para asumir el reto en el máximo circuito del balompié nacional.

Foto: Cortesía redes Estrella Roja
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Edwin Munguía, delantero de Motagua que estaba a préstamo con Estrella Roja, también seguirá cedido y se busca opción de otro club.

Foto: Cortesía redes Estrella Roja
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Real España ha tomado la decisión de enviar a préstamo al joven volante Anfronit Tatum y se estudia su nuevo destino.

Foto: Cortesía redes
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Génesis FC hizo oficial el fichaje del defensa zurdo Fabricio Galindo, proveniente del Juticalpa FC.

Foto: Cortesía redes Génesis FC
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Otro jugador que presentó Génesis FC es el volante Fernando Sabillón, proveniente del Independiente de Liga de Ascenso.

Foto: Cortesía redes Génesis FC
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