Luis Vega sale lesionado en el Marathón vs Motagua y enciende alarmas en la Selección de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- El defensor hondureño Luis Vega encendió las alarmas en la Selección Nacional tras salir lesionado durante el clásico, encuentro disputado entre Marathón y Motagua. El zaguero tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera parte luego de resentirse de una tendinitis en el pie derecho, dolencia que le impidió continuar en el compromiso.

La situación genera preocupación en el cuerpo técnico de la Bicolor, encabezado por Reinaldo Rueda, quien ya enfrenta múltiples bajas defensivas de cara a la próxima Eliminatoria Mundialista de Concacaf. A las ausencias confirmadas de Denil Maldonado y Julián Martínez, ahora se suma la incertidumbre sobre el estado físico de Vega, una pieza importante en la línea defensiva.