Marathón le echa sal a la herida de Motagua y le gana con gol solitario de Messiniti en el Yankel

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón, bajo la dirección técnica de Pablo Lavallén, continúa su curva ascendente en la Liga Nacional tras imponerse 1-0 a Motagua en el clásico de las "Emes" por la Jornada 16 del Apertura 2025. El único tanto del partido fue obra de Nicolás Messiniti en el primer tiempo. Con este resultado, los verdolagas se consolidan como escoltas del Olimpia, sumando 30 puntos, uno menos que los leones.
El juego arrancó con intensidad, donde al minuto 20' destacó una jugada de peligro para Marathón. Rubilio Castillo envió una asistencia precisa a Messiniti, quien controló el balón, pero la rápida respuesta del portero Luis Ortiz salió victoriosa tras burlar al delantero argentino robándole el balón con sus manos.
Cuatro minutos después, llegó la apertura del marcador. Un centro medido de Isaac Castillo fue peinado por el charrúa Sebastián Cardozo, de pésimo andar, dejando el balón servido para que Nicolás Messiniti definiera con comodidad y pusiera el 1-0 a favor de los verdolagas.
Motagua reaccionó intentando equilibrar el juego, pero en el minuto 30' Luis Santamaría protagonizó una salida defensiva fundamental al cerrar un ataque de Marathón, que avanzaba con hasta cuatro jugadores, evitando un segundo gol que parecía inminente.
Al minuto 38', Rubilio Castillo, que lo intentó e intento, tuvo una clara oportunidad para ampliar la ventaja. Tras una combinación rápida con Alexy Vega, su disparo cruzado se fue levemente desviado, rozando el poste derecho de la portería azul, lo que mantuvo con vida al cuadro visitante.
Un minuto después, las águilas azules tuvieron la oportunidad más clara de la primera mitad cuando el panameño Jorge “Puchulín” Serrano, tras una gran maniobra individual, remató fuerte, pero su disparo se estrelló en el poste, frustrando al equipo capitalino.
En la segunda parte, Motagua ejerció un dominio notable, buscando el empate con llegadas por ambas bandas. Luis Santamaría fue clave en la salida y generación de juego para los azules, que apostaron al ataque ordenado frente a una defensa del monstruo que se mantuvo firme.
Los visitantes presionaron hasta el último momento, pero el Marathón supo mantener la compostura. La defensa verdolaga se plantó con solvencia atrás, negando espacios y oportunidades claras a un Motagua que buscó inquietar constantemente.
Una pausa para destacar la enorme intervención de Luis Ortiz al minuto 79'. El portero se lanzó a su derecha para desviar un potente remate ofensivo de Jonathan Bueso, evitando así el segundo tanto verdolaga.
Sobre el cierre, al 87', Marathón volvió a responder en ataque. Sin embargo, el servicio final de Bueso en una jugada de peligro terminó por irse fuera, desaprovechando una chance para aumentar la ventaja y dejar el partido casi sentenciado.
El pitazo final confirmó la victoria del Marathón, que con este resultado reafirma su lugar en la tabla y muestra un nivel creciente en su juego, dejando a un Motagua de Javier López golpeado que tendrá que ir al Nacional a jugarse el boleto a la Champions de Concacaf contra Cartaginés el próximo martes, y rezagado en la tabla de posiciones...
FICHA TÉCNICA
(1) MARATHÓN - César Samudio; José Aguilera, Henry Figueroa, Javier Rivera, Samuel Elvir; Francisco Martínez (Tomás Sorto, 72'), Isaac Castillo, Damin Ramírez (Jonathan Bueso, 69'), Alexy Vega (André Orellana, 90'); Nicolás Messiniti (Jaylor Fernández, 90') y Rubilio Castillo (Cristian Sacaza, 69').
DT: Pablo Lavallén (ARG)
Goles: Nicolás Messiniti
Tarjetas amarillas: José Aguilera.
Tarjetas rojas: No hubo.
(0) MOTAGUA - Luis Ortiz; Riky Zapata (Christopher Meléndez, 62'), Sebastián Cardozo, Luis Vega (Giancarlo Sacaza, 41'), Luis Santamaría (Yoel Castillo, 88'); Marcelo Santos, Droopy Gómez (Luis Meléndez, 88'), Jorge Serrano, Cléver Portillo; Maicol Cabrera (Carlos Mejía, 62') y Jhon Kléber Oliveira.
DT: Javier López (ESP)
Goles: No hubo.
Tarjetas amarillas: Sebastián Cardozo, Droopy Gómez, Jhon Kléber Oliveira.
Tarjetas rojas: No hubo.
**
Estadio: Yankel Rosenthal, San Pedro Sula
Árbitro: Raúl Castro
----------------------------------------
MINUTO A MINUTO:
2:45 PM- Motagua busca sacar oro en su visita a San Pedro Sula. Así se prepara el Ciclón Azul a pocos minutos del pitazo inicial.
2:40 PM- Así sale Motagua: 22. Luis Ortiz, 6. Ricky Zapata, 4. Luis Vega, 2. Sebastián Cardozo, 26. Luis Santamaría, 12. Raúl Marcelo Santos, 8. Denis Meléndez, 17. Clever Portillo, 7. Jorge Serrano, 10. Rodrigo Gómez y 29. Jhon Clever Oliveira Da Silva.
2:35 PM- Marathón confirma su alineación titular para el partido: César Samudio; Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damin Ramírez, Alexy Vega, José Aguilera, Samuel Elvir, Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo.
2:30 PM- Las bellas chicas engalanan la previa del clásico de las "Emes" en San Pedro Sula.
2:20 PM- Los Verdolagas ya pisan en el engramillado del estadio sampedrano para realizar ejercicios de calentamiento.
2:00 PM- Aficionados se instalan en las graderías del estadio Yankel Rosenthal a pocos minutos del inicio del Marathón vs Motagua.
---------------------------------------
ALINEACIONES CONFIRMADAS
Marathón: César Samudio; Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damin Ramírez, Alexy Vega, José Aguilera, Samuel Elvir, Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo.
Motagua: 22. Luis Ortiz, 6. Ricky Zapata, 4. Luis Vega, 2. Sebastián Cardozo, 26. Luis Santamaría, 12. Raúl Marcelo Santos, 8. Denis Meléndez, 17. Clever Portillo, 7. Jorge Serrano, 10. Rodrigo Gómez y 29. Jhon Clever Oliveira Da Silva.
PREVIA DEL PARTIDO
El verde césped del estadio Yankel Rosenthal volverá a ser testigo de un partidazo. El Monstruo Verde, que marcha en la segunda posición del campeonato, llega con la misión de mantenerse firme en la lucha por el liderato y de aprovechar su fortaleza como local. Enfrente estará un Motagua que necesita reencontrarse con la victoria para no complicar su clasificación y borrar la amargura que dejó su derrota ante Cartaginés a mitad de semana en la Copa Centroamericana.
El conjunto dirigido por Hernán “Tota” Medina buscará un golpe anímico que lo devuelva a la senda del triunfo. Sin embargo, la tarea no será sencilla ante un Marathón que ha mostrado solidez en casa y que cuenta con la inspiración de su afición, que promete llenar las gradas para alentar a su equipo en una tarde que puede ser clave en la recta final del torneo.
Más allá de los puntos en disputa, el encuentro estará cargado de un componente emocional especial: el reencuentro entre Rubilio Castillo y su exequipo. El delantero, goleador histórico del Motagua, se medirá por primera vez al club que lo vio brillar y con el que escribió páginas doradas en la historia azul. Su regreso al Yankel con la camiseta del Marathón añade un toque de dramatismo y expectativa al choque.
“Es un partido muy especial para mí. Estoy eternamente agradecido con Motagua y con cada uno de sus miembros. Me llevo bien con muchos compañeros y los voy a enfrentar”, expresó Rubilio en la antesala del juego. El atacante, autor de 141 goles en la Liga Nacional, aseguró que vivirá el duelo con respeto, pero con la determinación de defender los colores del Marathón.
“Será un espectáculo especial, pero cuando pite el árbitro defenderé los colores del Marathón, siempre con respeto a la afición de Motagua que me abrió las puertas”, añadió el artillero. Entre emociones cruzadas y metas distintas, Marathón y Motagua protagonizarán un duelo imperdible en la jornada 16 del Apertura, donde más que tres puntos estará en juego el orgullo y la historia.
DATOS DEL PARTIDO
Hora: 3:00 PM.
Estadio: Yankel Rosenthal.
Transmite: TVC.