Luis Palma no jugará con Celtic y enciende las alarmas en selección de Honduras

GLASGOW, ESCOCIA.- Celtic y la Selección de Honduras están al tanto de la evolución de la lesión de Luis Palma, una de las figuras de ambos equipo que se lastimó la semana pasada y mantiene en vilo a las partes interesadas, más a la escuadra nacional ya que el 23 de marzo se pelea el boleto a Copa América ante Costa Rica.

De acuerdo a informaciones de The Sun, Palma no podrá estar tampoco presente con los hoops en el duelo contra St Johnstone del próximo fin de semana. Los campeones escoceses no contaron con el complicado extremo en la victoria por 4-2 sobre Livingston que aseguró el pase a las semifinales de la Copa de Escocia.