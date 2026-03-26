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¡Listos los cruces! Así se definirán los últimos boletos al Mundial en Europa

Tras la disputa de las primeras llaves de repechaje, ya se conocen los duelos que se disputarán para definir a los dueños de los cuatro boletos restantes al Mundial 2026

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 16:14
¡Listos los cruces! Así se definirán los últimos boletos al Mundial en Europa

Ya se conocen los cruces para definir a los últimos clasificados por el Viejo Continente.

 Foto: EFE

Tegucigalpa, Honduras.- Todo listo en Europa para definir los últimos boletos al Mundial 2026. Este jueves se disputó la primera fase de repechajes en la eliminatoria de UEFA, dejando varios resultados importantes y algunas sorpresas.

Tal y como estaba presupuestado en el papel, Italia, Turquía, Polonia y Dinamarca cumplieron en la cancha y avanzaron a la ronda final, sin embargo, selecciones como Kosovo y Suecia dieron la campanada para mantener vivo su sueño mundialista.

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De esta forma, aún quedan ocho selecciones en la carrera por adueñarse de los últimos cupos disponibles al Mundial 2026. Los decisivos partidos de repechaje se jugarán el martes 31 de marzo.

Así quedan los cruces

Italia - Bosnia y Herzegovina

Suecia - Polonia

Kosovo - Turquía

República Checa - Dinamarca

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Resultados de este jueves

Turquía 1-0 Rumania

República Checa 2 (4) - 2 (3) Irlanda

Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte

Italia 2-0 Irlanda del Norte

Polonia 2-1 Albania

Eslovaquia 3-4 Kosovo

Ucrania 1-3 Suecia

Gales 1 (2) - 1 (4) Bosnia y Herzegovina

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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