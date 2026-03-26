¡Listos los cruces! Así se definirán los últimos boletos al Mundial en Europa

Tegucigalpa, Honduras.- Todo listo en Europa para definir los últimos boletos al Mundial 2026. Este jueves se disputó la primera fase de repechajes en la eliminatoria de UEFA, dejando varios resultados importantes y algunas sorpresas.

Tal y como estaba presupuestado en el papel, Italia, Turquía, Polonia y Dinamarca cumplieron en la cancha y avanzaron a la ronda final, sin embargo, selecciones como Kosovo y Suecia dieron la campanada para mantener vivo su sueño mundialista.