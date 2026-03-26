¡Listos los cruces! Así se definirán los últimos boletos al Mundial en Europa

Tegucigalpa, Honduras.- Todo listo en Europa para definir los últimos boletos al Mundial 2026. Este jueves se disputó la primera fase de repechajes en la eliminatoria de UEFA, dejando varios resultados importantes y algunas sorpresas.
Tal y como estaba presupuestado en el papel, Italia, Turquía, Polonia y Dinamarca cumplieron en la cancha y avanzaron a la ronda final, sin embargo, selecciones como Kosovo y Suecia dieron la campanada para mantener vivo su sueño mundialista.
De esta forma, aún quedan ocho selecciones en la carrera por adueñarse de los últimos cupos disponibles al Mundial 2026. Los decisivos partidos de repechaje se jugarán el martes 31 de marzo.
Así quedan los cruces
Italia - Bosnia y Herzegovina
Suecia - Polonia
Kosovo - Turquía
República Checa - Dinamarca
Resultados de este jueves
Turquía 1-0 Rumania
República Checa 2 (4) - 2 (3) Irlanda
Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte
Italia 2-0 Irlanda del Norte
Polonia 2-1 Albania
Eslovaquia 3-4 Kosovo
Ucrania 1-3 Suecia
Gales 1 (2) - 1 (4) Bosnia y Herzegovina