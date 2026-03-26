Turquía se queda a un paso de regresar al Mundial en una gran noche de Arda Güler

Estambul, Turquía.- El mago tocó la varita y abrió el camino. Un genial pase de Arda Güler y la sutil definición de Kadioglu pusieron a Turquía a las puertas del Mundial 2026 después de vencer 1-0 a Rumania en la fase de repechajes en la eliminatoria de UEFA.

Bajo un impresionante ambiente en la casa del Besiktas, a pocos kilómetros del centro de Estambul, los otomanos tuvieron que trabajar más de la cuenta para doblegar a una escuadra rumana que nunca bajó los brazos.

Con el liderazgo de su principal figura, Arda Güler, y otros futbolistas de renombre en el Viejo Continente como Calhanoglu y Yildiz, los otomanos hicieron valer su favoritismo y consiguieron un triunfo que los pone a las puertas de volver a la Copa del Mundo 24 años después de su histórica participación en Corea y Japón 2002, en donde consiguieron un impensado tercer lugar.