Turquía se queda a un paso de regresar al Mundial en una gran noche de Arda Güler

Estambul, Turquía.- El mago tocó la varita y abrió el camino. Un genial pase de Arda Güler y la sutil definición de Kadioglu pusieron a Turquía a las puertas del Mundial 2026 después de vencer 1-0 a Rumania en la fase de repechajes en la eliminatoria de UEFA.
Bajo un impresionante ambiente en la casa del Besiktas, a pocos kilómetros del centro de Estambul, los otomanos tuvieron que trabajar más de la cuenta para doblegar a una escuadra rumana que nunca bajó los brazos.
Con el liderazgo de su principal figura, Arda Güler, y otros futbolistas de renombre en el Viejo Continente como Calhanoglu y Yildiz, los otomanos hicieron valer su favoritismo y consiguieron un triunfo que los pone a las puertas de volver a la Copa del Mundo 24 años después de su histórica participación en Corea y Japón 2002, en donde consiguieron un impensado tercer lugar.
Cuando parecía que Rumania lograría resistir los embates otomanos, Arda Güler puso al servicio de su país toda la magia de su pie derecho y con la precisión de un cirujano encontró solo a Kadioglu en el área para que definiera ante la salida de Radu y pusiera el definitivo 1-0 a los 53 minutos.
La selección visitante intentó por todos los medios conseguir el empate, sin embargo, se encontró con el vertical y una sólida defensa que ahora espera por Eslovaquia o Kosovo en la final de esta llave de repechaje.