Real Madrid conoce el castigo a Fede Valverde tras expulsión en el derbi ante Atlético

Madrid, España.- El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso un partido de suspensión al centrocampista uruguayo del Rel Madrid Fede Valverde, por la tarjeta roja directa que vio en el derbi de la última jornada de Liga por una entrada sobre el jugador del Atlético de Madrid Alex Baena. Valverde fue expulsado en el minuto 77 del encuentro jugado en el Santiago Berbabéu (3-2) por la entrada sobre Baena en el centro del campo, según el acta del colegiado José Luis Munuera Montero por "dar una patada a un adversario, sin estar (el balón) a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva".

Disciplina sancionó con un partido al jugador uruguayo por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, en aplicación del artículo 130.1 del Código Disciplinario, que contempla una suspensión de uno a tres partidos, y desestimó la petición del Real Madrid de dejar sin efecto la expulsión. El club blanco alegó en defensa de Valverde que el balón se encontraba dentro del radio de acción inmediato del jugador, que el gesto técnico ejecutado por él estuvo inequívocamente dirigido a disputar el balón y que la acción se desarrolló en un contexto de disputa real y efectiva, por lo que es objetivamente incorrecto afirmar que el futbolista no se encontraba a distancia de jugar el balón, como reflejó el acta. El fallo de Disciplina señaló que las alegaciones se incardinan en el ámbito de la valoración técnica de la jugada, que corresponde de manera exclusiva al árbitro y que no puede ser revisada por los órganos disciplinarios salvo en supuestos excepcionales de error material manifiesto, circunstancia que no concurre en el presente caso.