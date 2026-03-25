Repechaje Mundial 2026: Hora y canal que transmite partidos de UEFA, Conmbebol y Concacaf

Tegucigalpa, Honduras.- El repechaje rumbo al Mundial 2026 se perfila como una de las fases más emocionantes del proceso clasificatorio, ya que en él se definirán los últimos boletos disponibles para la máxima cita del fútbol. Con el nuevo formato ampliado del torneo, la FIFA implementó un sistema de repesca intercontinental que reúne a selecciones de distintas regiones, aumentando la competitividad y el espectáculo.

Concacaf

El formato del repechaje está diseñado para mantener la tensión al máximo. Se disputarán dos semifinales en las que cuatro selecciones se enfrentarán entre sí. Por un lado, un representante de Concacaf chocará ante uno de Asia, mientras que en la otra llave una selección de Conmebol se medirá frente a un combinado de Oceanía.

UEFA

Las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 llegaron a su fin, y con ello quedaron definidas las selecciones que deberán jugar el repechaje de la UEFA, una fase que repartirá los últimos cuatro boletos del continente. Mientras algunos lograron su clasificación directa sin sufrir, otros tendrán que sobrevivir a un camino impredecible, cargado de cruces incómodos y tensión máxima.

¿Cuándo se juega el repechaje?

El repechaje intercontinental para el Mundial 2026, que incluye a dos selecciones de la Concacaf, se disputará del 23 al 31 de marzo de 2026. Los partidos se jugarán en México, específicamente en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, y definirán los últimos boletos para la Copa del Mundo de 48 equipos. Repechaje Intercontinental: Llave A Jueves 26 de marzo Nueva Caledonia vs. Jamaica - 9:00 P.M (Estadio Akron, Guadalajara). Martes 31 de marzo República Democrática del Congo vs. Ganador de Jamaica/Nueva Caledonia - 3:00 P.M (Estadio Akron, Guadalajara). *El ganador irá al Grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia. Repechaje Intercontinental: Llave B Jueves 26 de marzo Bolivia vs. Surinam - 4:00 P.M (Estadio BBVA, Monterrey). Martes 31 de marzo Irak vs. Ganador de Bolivia/Surinam - 9:00 P.M (Estadio BBVA, Monterrey). *El ganador irá al Grupo I del Mundial con Francia, Senegal y Noruega. Por otra parte, la UEFA presentará cuatro cuadrangulares, saliendo de cada uno de ellos un boleto para la próxima cita mundialista. El formato se dividirá en los siguientes grupos, compartiendo también sus fechas y horarios: Llave A Jueves 26 de marzo Gales vs. Bosnia y Herzegovina - 1:45 P.M Italia vs. Irlanda del Norte - 1:45 P.M Martes 31 de marzo Final de la Llave A - 12:45 P.M