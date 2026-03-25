Tecnología de punta y nuevo cuerpo técnico: Honduras da un salto en su segundo entreno en España

La Selección Nacional de Honduras sigue trabajando en España previo a enfrentar a Perú el próximo 31 de marzo. Así fue el segundo entreno de la Bicolor.
Bajo un ambiente de alta concentración, el grupo dirigido por el técnico José Francisco Molina, mantuvo la intensidad como principal bandera en cada uno de los trabajos realizados.
La gran novedad del último entrenamiento fue la inclusión de Joseph Rosales, el jugadores del Austin FC ya se unió a los trabajos de la Bicolor.
El cuerpo técnico de la H y su staff estuvo atento a cualquier detalle.
Honduras no quiere que se le escape nada en los entremaientos para llegar ante Perú.
Previo al inicio de la práctica, el grupo se reunió para realizar la tradicional oración, la cual estuvo a cargo de Luis Enrique Palma.
La sesión dio inicio a las 4:00 de la mañana, hora de Honduras, lo que corresponde a las 11:00 de la mañana en España.
A pesar del cambio horario, los futbolistas han mostrado una notable adaptación al clima.
José Francisco Molina ha vuelto a dar una extensa charla para sus jugadores.
Francis Hernández estuvo atento también a todo lo que pasaba en el segundo día de la Bicolor en España.
Sergio García, asistente de José Francisco Molina, dirigiendo parte del entrenamiento de la Bicolor.
En cuanto al trabajo específico, el preparador de porteros Fran Martínez implementó una innovadora metodología.
Los guardametas usaron gafas especiales durante las sesiones.
Los guardametas con Édrick Menjívar y Alex Güity. El guardián Luis Ortiz trabajó aparte con el resto de los jugadores convocados.
Funcionan mediante parpadeos intermitentes que restringen la visión, forzando al cerebro a concentrarse más en el balón y a anticipar movimientos con menor información visual.
Edrick Menjívar fue captado por el lente de Mario Figueroa, periodista enviado por EL HERALDO.
Otra foto de Joseph Rosales, jugador que se unió este martes a los entrenamientos de la Bicolor.
Los jugadores van entendiendo poco a poco la idea del español Molina.