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Tecnología de punta y nuevo cuerpo técnico: Honduras da un salto en su segundo entreno en España

Honduras ya cuenta con todos sus jugadores; Joseph Rosales fue el último legionario en unirse a la concentración

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 08:12
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La Selección Nacional de Honduras sigue trabajando en España previo a enfrentar a Perú el próximo 31 de marzo. Así fue el segundo entreno de la Bicolor.

Fotos: EL HERALDO.
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Bajo un ambiente de alta concentración, el grupo dirigido por el técnico José Francisco Molina, mantuvo la intensidad como principal bandera en cada uno de los trabajos realizados.
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La gran novedad del último entrenamiento fue la inclusión de Joseph Rosales, el jugadores del Austin FC ya se unió a los trabajos de la Bicolor.
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El cuerpo técnico de la H y su staff estuvo atento a cualquier detalle.
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Honduras no quiere que se le escape nada en los entremaientos para llegar ante Perú.
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Previo al inicio de la práctica, el grupo se reunió para realizar la tradicional oración, la cual estuvo a cargo de Luis Enrique Palma.
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La sesión dio inicio a las 4:00 de la mañana, hora de Honduras, lo que corresponde a las 11:00 de la mañana en España.
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A pesar del cambio horario, los futbolistas han mostrado una notable adaptación al clima.
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José Francisco Molina ha vuelto a dar una extensa charla para sus jugadores.
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Francis Hernández estuvo atento también a todo lo que pasaba en el segundo día de la Bicolor en España.
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Sergio García, asistente de José Francisco Molina, dirigiendo parte del entrenamiento de la Bicolor.
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En cuanto al trabajo específico, el preparador de porteros Fran Martínez implementó una innovadora metodología.
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Los guardametas usaron gafas especiales durante las sesiones.
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Los guardametas con Édrick Menjívar y Alex Güity. El guardián Luis Ortiz trabajó aparte con el resto de los jugadores convocados.
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Funcionan mediante parpadeos intermitentes que restringen la visión, forzando al cerebro a concentrarse más en el balón y a anticipar movimientos con menor información visual.
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Edrick Menjívar fue captado por el lente de Mario Figueroa, periodista enviado por EL HERALDO.
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Otra foto de Joseph Rosales, jugador que se unió este martes a los entrenamientos de la Bicolor.
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Bajo un ambiente de alta concentración, el grupo dirigido por el técnico José Francisco Molina, mantuvo la intensidad como principal bandera en cada uno de los trabajos realizados.
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Los jugadores van entendiendo poco a poco la idea del español Molina.
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