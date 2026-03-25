En este país vive y a qué se dedica: Nueva vida de Reinaldo Rueda tras fracaso en Honduras

Finalmente, el estratega aseguró que ya ha atravesado un proceso de duelo tras la eliminación y que se encuentra preparado para un nuevo reto en los banquillos: “Con mucha pasión, con mucha dedicación y, bueno, también se conjugaron muchos factores en esas dos últimas jornadas. Esas son las clasificatorias, tanto en Centroamérica como en Suramérica, que muchas posiciones se resuelven en el último juego, en la última jornada, pero físicamente, psicológicamente, sanándonos, aceptando esa realidad también, creo que ya ha sido un duelo importante y, bueno, preparados para el momento que Dios nos brinde la oportunidad de estar de nuevo en la cancha”.