En este país vive y a qué se dedica: Nueva vida de Reinaldo Rueda tras fracaso en Honduras

Te contamos cuál es la actividad del técnico Reinaldo Rueda tras haber fracasado con la Selección de Honduras rumbo al Mundial 2026.
Reinaldo Rueda vive una nueva etapa personal y profesional tras su salida de la Selección Nacional de Honduras.
El estratega cafetero vivió una segunda etapa al frente de la Bicolor cargada de ilusión, y con la misión de repetir su exitoso primer ciclo que llevó al país al Mundial de Sudáfrica 2010.
Su regreso al banquillo hondureño generó altas expectativas en Honduras, que soñaba con repetir una clasificación histórica bajo su liderazgo.
Durante el proceso rumbo al Mundial 2026, la "H" no logró sostener la regularidad y finalmente quedó fuera en la última fase de la Eliminatoria de Concacaf.
La eliminación terminó siendo dolorosa, ya que la clasificación se escapó contra selecciones de bajo nivel.
Tras consumarse el fracaso, la Federación de Fútbol de Honduras tomó la decisión de destituir a Rueda, cerrando así un ciclo que dejó sensaciones encontradas.
El impacto emocional fue profundo para el entrenador, quien incluso lloró en su última conferencia al ser eliminado en Nicaragua.
Luego de su salida, Rueda optó por el silencio absoluto, alejándose de los medios de comunicación durante varios meses.
El técnico regresó a Colombia, donde disfruta tiempo junto a su familia.
En su país natal ha llevado una vida tranquila, lejos de la presión mediática.
En las últimas horas, el colombiano decidió romper el silencio en una entrevista con Win Sports, donde habló con total sinceridad.
Sobre la eliminación con Honduras, fue directo al expresar su sentir: “Definitivamente, soy muy mal perdedor”, dejando claro cuánto le afectó no alcanzar el objetivo.
Además, reconoció el peso emocional del proceso: “Me duele mucho, y más por todo lo que significa Honduras para mí”.
Rueda reveló que por el momento no planea retirarse de manera definitiva del fútbol.
Finalmente, el estratega aseguró que ya ha atravesado un proceso de duelo tras la eliminación y que se encuentra preparado para un nuevo reto en los banquillos: “Con mucha pasión, con mucha dedicación y, bueno, también se conjugaron muchos factores en esas dos últimas jornadas. Esas son las clasificatorias, tanto en Centroamérica como en Suramérica, que muchas posiciones se resuelven en el último juego, en la última jornada, pero físicamente, psicológicamente, sanándonos, aceptando esa realidad también, creo que ya ha sido un duelo importante y, bueno, preparados para el momento que Dios nos brinde la oportunidad de estar de nuevo en la cancha”.