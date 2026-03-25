Ancelotti responde a las críticas por no convocar a Neymar: "Veo todo, escucho todo"

Boston, Estados Unidos.- En la previa del partido amistoso ante Francia, el entrenador de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, respondió a las críticas de la prensa tras no llamar a Neymar para la última Fecha FIFA previa al Mundial 2026.
Evitando entrar en controversias, el italiano quiso eludir el tema mencionando que es consciente de todo lo que sucede alrededor de la "Verdeamarela" y que cada quien es libre de dar su opinión.
"Lo observo todo, lo escucho todo. Pero mi papel es tomar decisiones. Es normal que todo el mundo pueda dar su opinión, porque el fútbol no tiene universidad. Todo el mundo puede opinar, porque el fútbol americano no es una ciencia exacta. Cada uno tiene su opinión, tengo que respetar la opinión de todos", dijo el entrenador de la "Canarinha".
Ancelotti admitió que ya tiene seleccionados algunos nombres que formarán parte de la lista final de Brasil para el Mundial 2026, aunque evitó dar pistas sobre Neymar, quien no juega con la selección desde octubre de 2023, cuando sufrió una dura lesión en un partido eliminatorio ante Uruguay.
Ante la ausencia de "Ney", figuras del fútbol brasileño como Romario han hecho un llamado a Ancelotti para que tome en cuenta al jugador del Santos, mencionando que el entrenador no puede prescindir de su talento y liderazgo dentro del vestuario.