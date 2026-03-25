  1. Inicio
  2. · Deportes

Ancelotti responde a las críticas por no convocar a Neymar: "Veo todo, escucho todo"

El técnico italiano se refirió a la situación del exjugador de Barcelona y PSG ante las consultas de la prensa brasileña sobre su eventual llamado a la "Canarinha"

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 09:42
Ancelotti responde a las críticas por no convocar a Neymar: Veo todo, escucho todo

Carlo Ancelotti respondió a las críticas por no llamar a Neymar a la selección de Brasil.

 Foto: EFE

Boston, Estados Unidos.- En la previa del partido amistoso ante Francia, el entrenador de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, respondió a las críticas de la prensa tras no llamar a Neymar para la última Fecha FIFA previa al Mundial 2026.

Evitando entrar en controversias, el italiano quiso eludir el tema mencionando que es consciente de todo lo que sucede alrededor de la "Verdeamarela" y que cada quien es libre de dar su opinión.

"Lo observo todo, lo escucho todo. Pero mi papel es tomar decisiones. Es normal que todo el mundo pueda dar su opinión, porque el fútbol no tiene universidad. Todo el mundo puede opinar, porque el fútbol americano no es una ciencia exacta. Cada uno tiene su opinión, tengo que respetar la opinión de todos", dijo el entrenador de la "Canarinha".

Mbappé descubrió grave error de Real Madrid: Despidieron varios empleados por su culpa

Ancelotti admitió que ya tiene seleccionados algunos nombres que formarán parte de la lista final de Brasil para el Mundial 2026, aunque evitó dar pistas sobre Neymar, quien no juega con la selección desde octubre de 2023, cuando sufrió una dura lesión en un partido eliminatorio ante Uruguay.

Ante la ausencia de "Ney", figuras del fútbol brasileño como Romario han hecho un llamado a Ancelotti para que tome en cuenta al jugador del Santos, mencionando que el entrenador no puede prescindir de su talento y liderazgo dentro del vestuario.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias