Ancelotti responde a las críticas por no convocar a Neymar: "Veo todo, escucho todo"

Boston, Estados Unidos.- En la previa del partido amistoso ante Francia, el entrenador de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, respondió a las críticas de la prensa tras no llamar a Neymar para la última Fecha FIFA previa al Mundial 2026.

Evitando entrar en controversias, el italiano quiso eludir el tema mencionando que es consciente de todo lo que sucede alrededor de la "Verdeamarela" y que cada quien es libre de dar su opinión.

"Lo observo todo, lo escucho todo. Pero mi papel es tomar decisiones. Es normal que todo el mundo pueda dar su opinión, porque el fútbol no tiene universidad. Todo el mundo puede opinar, porque el fútbol americano no es una ciencia exacta. Cada uno tiene su opinión, tengo que respetar la opinión de todos", dijo el entrenador de la "Canarinha".