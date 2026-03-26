¡Nuevas reglas! Los cambios que implementará la FIFA durante el Mundial 2026

Zúrich, Suiza.- A casi dos meses del partido inaugural del Mundial 2026, la FIFA ha anunciado cambios importantes en el reglamento del fútbol que entrarán en vigencia durante la Copa del Mundo. Las nuevas medidas, diseñadas por la IFAB, están destinadas a combatir la pérdida deliberada de tiempo y mejorar la fluidez del juego con el fin de que los partidos sean más atractivos y tengan menos interrupciones para brindarle una mejor experiencia a los aficionados. Las medidas que implementarán ambos organismos van desde la implementación de cronómetros visuales para la reanudación del juego hasta sanciones temporales por cambios lentos. Desde el ente rector del fútbol mundial han manifestado que la gran justa del verano será el escenario en donde buscarán darle prioridad al tiempo efectivo de juego.

Cambios más importantes

Uno de los cambios más importantes que se pondrán en marcha durante el Mundial 2026 es el control estricto sobre los cambios. A partir de ahora, el jugador que sea sustituido dispone de un máximo de 10 segundos para abandonar la cancha, de exceder ese límite, el nuevo reglamento castigará al equipo impidiendo al sustituto ingresar inmediatamente, haciéndolo esperar un minuto completo con el balón en juego. Otra novedad será el "cronómetro de 5 segundos" para los saques de banda y de meta. Si el árbitro considera que un futbolista excedió este tiempo para reanudar el juego tendrá que iniciar una cuenta regresiva visual. En caso de que supere este tiempo, el colegiado sancionará la acción pasando el saque de banda al rival o cambiando el saque de puerta por un tiro de esquina. De igual manera, las reformas de la FIFA también estarán presentes en el Video Assistant Referee (VAR), el cual ahora tendrá la potestad de revisar segundas amarillas que desemboquen en expulsión y monitorear los saques de esquina mal concedidos por el árbitro principal.

Las reformas de la FIFA