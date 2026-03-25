  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo

Durante una transmisión en vivo, el comunicador fue sorprendido por la irrupción de varios hombres armados

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 13:27
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
1 de 17

Revuelo y preocupación mundial luego de que reconocido periodista deportivo fuera detenido en Sudáfrica. Esto es lo que se informa hasta el momento.

Foto: Cortesía.
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
2 de 17

Lo que inició como una cobertura deportiva en Sudáfrica terminó convirtiéndose en un caso rodeado de misterio para el periodista Julio Ibáñez.
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
3 de 17

Durante una transmisión en vivo, el comunicador fue sorprendido por la irrupción de varios hombres armados en su habitación.
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
4 de 17

En el video, el reportero apenas alcanzó a reaccionar con evidente desconcierto antes de que la señal se cortara abruptamente.
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
5 de 17

Este hecho encendió las alarmas sobre un posible secuestro, generando preocupación inmediata entre sus colegas y seguidores.
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
6 de 17

Las imágenes rápidamente se viralizaron este miércoles, a una semana de lo sucedido.
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
7 de 17

Mientras algunos hablaban de un secuestro, otras fuentes apuntaban a una operación de las autoridades sudafricanas.
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
8 de 17

La hipótesis que ha tomado más fuerza es que el periodista habría sido detenido en medio de una redada policial.
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
9 de 17

La intervención estaría relacionada con el uso de drones en zonas restringidas del país africano.
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
10 de 17

Sin embargo, la forma en que se produjo la detención dejó muchas dudas sobre si hubo exceso de fuerza.
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
11 de 17

La falta de información oficial durante varios días incrementó la incertidumbre sobre su paradero.
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
12 de 17

Incluso se llegó a temer por su integridad física debido a la incomunicación inicial. El caso escaló rápidamente y comenzó a ser considerado como un posible incidente de carácter diplomático.
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
13 de 17

Ante la gravedad de la situación, Televisa, medio para el cual labora Ibañez, activó de inmediato a su equipo legal internacional.
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
14 de 17

Representantes de la cadena viajaron a Sudáfrica para brindar asistencia directa al periodista.
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
15 de 17

Paralelamente, la Embajada de México inició gestiones para garantizar sus derechos y conocer su estado real.
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
16 de 17

Las autoridades mexicanas mantienen comunicación constante con sus contrapartes sudafricanas para acelerar el proceso de liberación del comunicador.
Periodista deportivo es raptado en plena cobertura: Lo que han hecho para intentar rescatarlo
17 de 17

Mientras tanto, el principal objetivo es lograr su liberación lo antes posible y asegurar su regreso sano y salvo.
Cargar más fotos