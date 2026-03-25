La cronista Jessi Pierce y sus tres hijos mueren en voraz incendio en EE UU

La comunidad del hockey sobre hielo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Jessi Pierce, una reconocida periodista y corresponsal de la Liga Nacional de Hockey (NHL), que pereció en un voraz incendio en el que también perdieron la vida sus tres hijos y la mascota de la familia. A continuación los detalles de la tragedia.
El siniestro se registró la madrugada del pasado sábado en la residencia familiar ubicada en White Bear Lake, en el Estado de Minnesota. El fuego, que se originó mientras la familia descansaba, movilizó a equipos de emergencia tras las alertas desesperadas de los vecinos.
Al llegar al domicilio, los bomberos se enfrentaron a una escena desgarradora. Según los informes del Departamento de Bomberos local citados por The Associated Press, los rescatistas hallaron sin vida a un adulto, tres niños y a la mascota de la familia, un perro que se encontraba en el interior.
Aunque en las primeras horas del incidente las autoridades mantuvieron las identidades bajo reserva, la confirmación posterior de que se trataba de Pierce y sus hijos generó una ola de impacto inmediato. El dolor trascendió las fronteras de su vecindario para golpear directamente al corazón del periodismo deportivo estadounidense.
Actualmente, la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Minnesota ha tomado las riendas del caso. De acuerdo con información de CBS News, se ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar con precisión qué originó las llamas que terminaron con la vida de la comunicadora y su familia.
El jefe de bomberos, Greg Peterson, no ocultó la pesadumbre que embarga a su equipo de trabajo ante la magnitud de lo ocurrido.
Jessi Pierce era mucho más que una reportera; era una figura entrañable en el entorno del Minnesota Wild. Durante más de una década, su labor como corresponsal de la liga la consolidó como una voz experta, ganándose el respeto de jugadores, colegas y aficionados por su pasión inquebrantable.
La National Hockey League (NHL) emitió un comunicado oficial el domingo para honrar su memoria y expresar sus condolencias. "Toda la familia de la NHL envía sus oraciones y condolencias más profundas a la familia Pierce por el fallecimiento de Jessi y sus tres hijos pequeños", manifestó la organización.
En el mensaje, la liga subrayó el valor humano y profesional de la periodista, destacando que Jessi amaba el deporte y fue un miembro fundamental de su equipo de redacción durante diez años. "La extrañaremos muchísimo", concluyó el sentido texto difundido por la institución.
La noticia sobre la muerte de Jessi y sus hijos ha causado una gran consternación, así ha quedado plasmado en redes sociales, donde fanáticos y colegas han destacad su destreza narrativa, calidad humana y dedicación como madre.
Mientras las pericias técnicas avanzan para esclarecer los hechos, el vacío dejado por Pierce es palpable en las redacciones de deportes.
Su trayectoria dejó una huella, sobre todo en el periodismo deportivo.