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Italia vence a Irlanda del Norte y supera su primer para volver al Mundial

Con goles de Tonali y Moise Kean, la escuadra italiana se impuso 2-0 ante Irlanda del Norte y ahora piensa en la prueba final para volver a disputar la Copa del Mundo después de 12 años

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 15:34
Italia vence a Irlanda del Norte y supera su primer para volver al Mundial

Sandro Tonali abrió el camino para el triunfo italiano.

 Foto: EFE

Bérgamo, Italia.- Italia superó la primera prueba en su objetivo de volver al Mundial después de 12 años de ausencia. Este jueves, la "Azzurra" doblegó 2-0 a Irlanda del Norte y se mantiene con vida rumbo a United 2026.

Bajo un ambiente enrarecido, en el que rondaban los fantasmas de los últimos dos fracasos mundialistas, el equipo de Gennaro Gattuso sufrió más de la cuenta para terminar superando a la escuadra norirlandesa con los goles de Sandro Tonali y Moise Kean.

El primer tiempo no fue nada fácil para la cuatro veces campeona del mundo. En sus jugadores se veía el temor de que se repitiera lo ocurrido cuatro años atrás ante Macedonia del Norte, quien contra todo pronóstico eliminó de Qatar 2022 a la por entonces campeona de Europa.

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Durante los primeros 45 minutos, los italianos mantuvieron la posesión del balón y la iniciativa en el partido, llegando a generar sin éxito varias acciones de peligro en el área de Irlanda del Norte.

Tonali y Kean marcan el camino

Para la segunda parte la tónica se repetía. Los delanteros italianos fallaron acciones claras de gol y la preocupación poco a poco se hacía presente en el estadio de Bérgamo hasta que apareció Sandro Tonali.

Al 56', el futbolista del Newcastle se encontró con un rebote en el filo del área y con cañonazo impulsado por todo un país que quiere volver al Mundial doblegó la resistencia de Pierce Charles y puso el 1-0 para llevarle tranquilidad a los aficionados.

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El partido se fue haciendo grande con el 1-0 e Italia no lograba sentenciarlo. Incluso Donnarumma metió a su equipo en problemas, pero cuando parecía que Irlanda del Norte podía meter en apuros a la "Azzurra", Tonali dejó servido el balón a Moise Kean para que definiera con facilidad y sentenciara la clasificación italiana a los 80 minutos.

Italia no falló en su primera prueba de fuego para volver a la Copa del Mundo, pero ahora deberá de completar la misión en la final de su llave de repechaje, en la cual se jugará el boleto a United 2026 ante el vencedor del duelo entre Gales y Bosnia y Herzegovina.

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Sergio Rivera
Sergio Rivera

Licenciado en Periodismo por la UNAH. Con experiencia en redacción de temas de actualidad y coberturas de alto impacto a nivel nacional e internacional. Se destaca en el periodismo deportivo y digital.

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