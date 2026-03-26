Italia vence a Irlanda del Norte y supera su primer para volver al Mundial

Bérgamo, Italia.- Italia superó la primera prueba en su objetivo de volver al Mundial después de 12 años de ausencia. Este jueves, la "Azzurra" doblegó 2-0 a Irlanda del Norte y se mantiene con vida rumbo a United 2026. Bajo un ambiente enrarecido, en el que rondaban los fantasmas de los últimos dos fracasos mundialistas, el equipo de Gennaro Gattuso sufrió más de la cuenta para terminar superando a la escuadra norirlandesa con los goles de Sandro Tonali y Moise Kean. El primer tiempo no fue nada fácil para la cuatro veces campeona del mundo. En sus jugadores se veía el temor de que se repitiera lo ocurrido cuatro años atrás ante Macedonia del Norte, quien contra todo pronóstico eliminó de Qatar 2022 a la por entonces campeona de Europa.

Durante los primeros 45 minutos, los italianos mantuvieron la posesión del balón y la iniciativa en el partido, llegando a generar sin éxito varias acciones de peligro en el área de Irlanda del Norte.

Tonali y Kean marcan el camino

Para la segunda parte la tónica se repetía. Los delanteros italianos fallaron acciones claras de gol y la preocupación poco a poco se hacía presente en el estadio de Bérgamo hasta que apareció Sandro Tonali. Al 56', el futbolista del Newcastle se encontró con un rebote en el filo del área y con cañonazo impulsado por todo un país que quiere volver al Mundial doblegó la resistencia de Pierce Charles y puso el 1-0 para llevarle tranquilidad a los aficionados.