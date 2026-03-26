Edwin Rodríguez sobre la ausencia de Honduras en el Mundial: "Es una herida abierta"

Ya recuperado de la lesión que lo marginó en un momento clave de la eliminatoria, el jugador olimpista trabaja para alcanzar su mejor versión física y futbolística. Aunque admite que aún no está en su punto ideal, deja claro que la constancia será clave para volver a su máximo nivel, mientras deja atrás definitivamente el duro episodio que afectó su carrera.

El volante catracho reconoce que este nuevo proceso representa una oportunidad para dejar atrás los errores del pasado y comenzar desde cero bajo la dirección técnica de José Molina. Con expectativas altas, Rodríguez asume el reto no solo desde lo colectivo, sino también desde lo individual, entendiendo que el crecimiento del futbolista moderno va más allá de lo que ocurre en la cancha y exige disciplina integral las 24 horas del día.

Segovia, España.- Concentrado en Segovia y a la espera del amistoso frente a Perú este 31 de marzo en Leganés, el mediocampista del Olimpia, Edwin Rodríguez , afronta un nuevo capítulo con la Selección Nacional de Honduras con ilusión renovada y una mentalidad más madura, marcada por las experiencias recientes tanto dentro como fuera del campo.

Con la herida aún abierta por la ausencia en la Copa del Mundo, el mediocampista canaliza ese dolor como motivación para el futuro. En un nuevo ciclo que inicia en suelo europeo, Honduras busca reinventarse, y Edwin Rodríguez se perfila como una de las piezas claves para liderar ese camino de reconstrucción y esperanza.

Inspirado en referentes como Luka Modrić, Rodríguez entiende que el éxito también pasa por el cuidado personal y la profesionalización del futbolista, un aspecto que considera clave para competir al más alto nivel. Además, no esconde su ambición de dar el salto al extranjero, convencido de que su talento puede abrirle puertas fuera del país.

A sus 26 años, Edwin también levanta la mano como uno de los llamados a liderar esta nueva generación. Sin necesidad de portar el gafete de capitán, el mediocampista apuesta por influir desde el ejemplo y la mentalidad, guiando a los más jóvenes en un grupo que busca reencontrarse con el protagonismo internacional y, sobre todo, con el sueño mundialista que aún duele no haber alcanzado.

¿Qué esperas de este nuevo proceso de la mano de José Molina?

Bueno, mis expectativas están altas, son altas ya que en lo personal tengo que sacar el máximo provecho a los entrenadores pues que han estado a un nivel europeo. Creo que en lo grupal también tenemos que empezar a hacernos cargo de lo que fue anteriormente, pero queda atrás y saber que hay una nueva oportunidad para poder volver a hacer historia con la Selección.

Veíamos el entrenamiento del profe Molina, todo con la pelota, calentamiento... Yo decía debe estar disfrutando Edwin y Jorge con la pelota en los pies. Vos sos un jugador que le gusta tener la pelota y vas para adelante, ¿Cómo te sentís con esta metodología?

La verdad que bien se siente bien de trabajar con esta metodología, como tú lo dices, son una de nuestras características. Pero sabemos que también el fútbol es intensidad, es físico. También lo trabajamos en el gimnasio, pero creo que también el futbolista hondureño me incluyo, tiene que empezar a darse cuenta que el fútbol no solo son las dos horas que se entrenan, ¿no? Sino que el fútbol es las 24 horas, el descanso, el poder buscar un preparador físico, un nutricionista que pueda estar bien en todos los aspectos y trabajar los detalles ya con la pelota pues el poco tiempo que se entrena, pero creo que va más de las dos horas que podamos estar en un campo de juego, sino que invertir en tu cuerpo y te hablo en lo personal también, pero creo que un polideportivo tiene que darse cuenta de eso para poder también empezar a ver frutos en un futuro.

¿Estás totalmente recuperado 100% después de aquella lesión de tu ojo donde lamentablemente te sacó de la eliminatoria?

Sí, la verdad que gracias a Dios estoy bien recuperado totalmente de lo que pasó. Tal vez no como yo quisiera estar físicamente, pero trabajo para eso, trabajo todos los días para poder sentirme mejor cada día físicamente, pero lo que es esa presión de ese golpe ya está totalmente olvidado.

¿A qué futbolista admiras a nivel mundial que te hace tener una inspiración de este tipo como para poder trabajar también de esa manera?

Bueno, yo personal siempre admiré a Luka Modrić. Creo que desde el momento que a esa edad está jugando a ese nivel tiene ese cuidado en su cuerpo. Tiene casi 40 años y jugando en la en la élite del fútbol, entonces admiro eso. Admiro la capacidad que tiene él, no solo física, sino que con el balón también creo que es un jugadorazo y sí, lamentablemente pues en fútbol hondureño, tampoco el futbolista, tiene estas armas como para decir ya que los salarios tal vez no son tan altos, pero creo que es bueno hacer, de mi parte lo he estado haciendo y me siento contento. Tal vez no esté viendo los resultados ahora mismo, pero sé que con consistencia y persistir los resultados llegarán.

¿Cómo vas a afrontar esto de cara a esta nueva eliminatoria, este nuevo proceso?

Creo que pieza clave somos todos, todos empezamos de cero a partir de este microciclo, pero sí tanto en lo personal como en lo que es el grupo buscamos siempre llegar a esas metas, a esos objetivos. El primer objetivo pues está trazado para el día martes, que es iniciar un una nueva era, digamos, podemos decirlo así, ganando y luego pues se vendrán torneos como Liga de Naciones, Copa Oro que eso son objetivos que te trazas a corto plazo, pero creo que la mayor satisfacción y creo como futbolista nos vamos a sentir muy felices cuando podamos lograr una clasificación a un Mundial.

Líder en su equipo. La gente espera lo mismo a la Selección Nacional. ¿Está listo para convertirse en el líder de este nuevo proyecto?

Claro, creo que lo asumo. A mis 26 años ahora, pues creo que es el momento de poder, tal vez no tener un gafete, pero sí ser un líder en el camerino, o sea, transmitirle eso a los jóvenes que pues llegan. Creo que de mi parte está ese compromiso de hacer las cosas bien para para poder a ayudar a la Selección y a los compañeros que lleguen.

Edwin, te miramos cada fin de semana, hablamos mucho. Y hay una opinión generalizada de la prensa y de la gente. Decimos, "Edwin, debería estar en otro fútbol para que explote sus cualidades". Has tenido mala suerte, diría yo, por el tema de la lesión, luego lo mal manejado que fue... Pero tenés esa esa visión de salir pronto de Honduras.

Sí, son también uno de mis objetivos saber que todavía estoy joven, me considero una persona joven y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder llegar a mi mejor nivel y de ahí pues las puertas también con ayuda de Dios de que se van a abrir.​​

¿Qué tanto duele no estar en la Copa del Mundo?

La verdad que bastante la herida está abierta, incluso yo que no estuve en esos últimos dos partidos, pero te lo digo a mí me han invitado muchos amigos, incluso mi familia, mi esposa me ha dicho, "¿Quieres ir quiero ir a ver un partido Mundial?" Pues no, le digo yo porque me va a doler no estar ahí. Te lo digo, siento que esa era la oportunidad, que no fuimos capaces, pero ya pasó. Me va a doler no ver la bandera de Honduras ahí flameando en ese Mundial, pero tocará volver a ponerse el traje de trabajador, volver a luchar, volver a cumplir objetivos para poder volver a estar en una eliminatoria y cumplir ese sueño.