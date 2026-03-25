Una belleza: Estas son las nuevas camisetas de la Selección Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación de Fútbol de Honduras presentó este miércoles 25 de marzo la nueva indumentaria oficial de la Selección Nacional de Honduras de cara al camino rumbo al Mundial 2030. La camiseta de local mantiene el clásico color blanco, pero incorpora una franja vertical en tono azul y otra turquesa que cruza el centro. La "H" está en el lado derecho con 5 estrellas y la leyenda "Honduras".

El uniforme visitante destaca por un diseño sobrio y moderno en color negro, acompañado de detalles en azul turquesa en el cuello, mangas y logotipos. El escudo con la “H” resalta en el pecho con un acabado brillante. Es una propuesta elegante que rompe con lo tradicional.

El tercer uniforme presenta un diseño llamativo con tres grandes franjas verticales en azul y blanco, evocando una identidad más clásica. También habrá una edición especial, que combina el color azul con la "H" en blanco. Aficionados la han catalogado como una de las más bonitas de la colección.

Con esta nueva indumentaria, la Bicolor no solo busca renovar su imagen en la cancha, sino también fortalecer el vínculo con su afición en una etapa clave rumbo al Mundial 2030 bajo el mando de José Molina y el nuevo cuerpo técnico.