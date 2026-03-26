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Clima frío y novedades: así fue el tercer día de entrenamiento de Honduras en España

Con mucho frío y algunas novedades, pero sin perder de vista el primer desafío de la "era Molina" la Selección de Honduras tuvo su tercer día de trabajos de cara al amistoso ante Perú

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 11:06
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Así fue el tercer día de entrenamiento de la Selección de Honduras en el complejo deportivo del Atlético de Madrid.

 Fotos: Mario Figueroa | El Heraldo
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Con Dereck Moncada a la cabeza, los seleccionados hondureños arribaron a Los Ángeles de San Rafael, Segovia, para continuar con los trabajos de preparación de cara al amistoso ante Perú.

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Kervin Arriaga bajo del autobús con los tacos en mano y listo para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico.

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Edrick Menjívar y Edwin Rodríguez previo al entrenamiento en Segovia, ciudad ubicada en las cercanías de Madrid.

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Uno de los legionarios presentes en la convocatoria es Rigoberto Rivas, quien busca hacerse con un lugar dentro del once titular de José Francisco Molina.

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A Deybi Flores y Luis Palma no les afectó mucho el frío de Segovia y con normalidad ingresaron al complejo deportivo.

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La Selección de Honduras continúia con su preparación de cara al partido amistoso del próximo martes 31 de marzo.

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El profesor José Francisco Molina siguió muy de cerca los trabajos de los seleccionados.

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El técnico de la H afina cada detalles de cara a su debut en el banquillo nacional.

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La Bicolor entrenó bajo un clima bastante frío con una sensación térmica de cinco grados.

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Una de las novedades en el entrenamiento de hoy fue Alenis Vargas, quien trabajó con normalidad a la par del resto del grupo.

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Los integrantes del cuerpo técnico de la H trabajan de cerca con los seleccionados buscando dar una buena imagen en el compromiso ante el combinado inca.

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Leonardo Posadas y Alenis Vargas fueron los dos fuitbolistas que se incorporaron al grupo este jueves.

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