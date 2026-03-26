Clima frío y novedades: así fue el tercer día de entrenamiento de Honduras en España

Así fue el tercer día de entrenamiento de la Selección de Honduras en el complejo deportivo del Atlético de Madrid.
Con Dereck Moncada a la cabeza, los seleccionados hondureños arribaron a Los Ángeles de San Rafael, Segovia, para continuar con los trabajos de preparación de cara al amistoso ante Perú.
Kervin Arriaga bajo del autobús con los tacos en mano y listo para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico.
Edrick Menjívar y Edwin Rodríguez previo al entrenamiento en Segovia, ciudad ubicada en las cercanías de Madrid.
Uno de los legionarios presentes en la convocatoria es Rigoberto Rivas, quien busca hacerse con un lugar dentro del once titular de José Francisco Molina.
A Deybi Flores y Luis Palma no les afectó mucho el frío de Segovia y con normalidad ingresaron al complejo deportivo.
La Selección de Honduras continúia con su preparación de cara al partido amistoso del próximo martes 31 de marzo.
El profesor José Francisco Molina siguió muy de cerca los trabajos de los seleccionados.
El técnico de la H afina cada detalles de cara a su debut en el banquillo nacional.
La Bicolor entrenó bajo un clima bastante frío con una sensación térmica de cinco grados.
Una de las novedades en el entrenamiento de hoy fue Alenis Vargas, quien trabajó con normalidad a la par del resto del grupo.
Los integrantes del cuerpo técnico de la H trabajan de cerca con los seleccionados buscando dar una buena imagen en el compromiso ante el combinado inca.
Leonardo Posadas y Alenis Vargas fueron los dos fuitbolistas que se incorporaron al grupo este jueves.