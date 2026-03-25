Gabriel Araújo se sincera tras su salida de Olimpia y revela cómo era el equipo con Pedro Troglio

La Paz, Honduras.- A Honduras se le puede criticar por muchas cosas, pero a lo largo de los años ha habido un fenómeno que llama mucho la atención y es que los extranjeros que vienen a nuestro país por diferentes situaciones se terminan enamorando y asentándose en nuestro territorio. Uno de los casos más recientes es el del jugador brasileño Gabriel Araujo, quien acumula cuatro años en nuestra patria, donde ha vivido momentos gloriosos con Olimpia y de lucha con el Génesis.

El lateral zurdo charló con EL HERALDO sobre sus anécdotas positivas y negativas. “Tres años viviendo allá con Olimpia y vine para acá también porque me gusta mucho Honduras. Escucho mucho a las personas que hablan muy bien de mí y eso me hizo volver. Lo duro es estar lejos de mi hijo”. El jugador de 34 años manifestó que no tienen ningún resentimiento con Olimpia luego de su salida porque él hizo un mejor papel que otros futbolistas, se refirió a las dificultades que le gustaría que mejorarán en el fútbol catracho y le hizo una solicitud a Carlo Ancelotti con respecto a Neymar Jr.

Entrevista con Gabriel Araujo

¿Es el torneo más complicado que te ha tocado vivir desde que llegaste a Honduras? Sí, claro. Sabemos que somos un equipo nuevo en el torneo. Es difícil, pero estamos ahí luchando, trabajando con las dificultades del día a día, pero seguimos batallando para una liguilla. Ya son cuatro años desde que llegaste a Honduras. Parece que te enamoraste del país. ¿Es así? Después le agarré cariño. Tres años viviendo allá con Olimpia y vine para acá también porque me gusta mucho Honduras. Escucho mucho a las personas que hablan muy bien de mí y eso me hizo volver. ¿Cómo se vive tres años peleando en la cima, donde la exigencia era ser campeón sí o sí, incluso internacionalmente, y ahora en Génesis donde las exigencias son otras como entrar a liguilla o mantenerse en primera? Bueno, en todos los partidos yo intento hacer lo mejor. Sabemos que Olimpia es una exigencia muy grande. Aquí también lo mismo con todos los equipos y nosotros tenemos posibilidad de meternos a liguilla porque sabemos la calidad de nuestro equipo. Si metemos un poquito más, podemos llegar. Siempre hay presión: en Olimpia la presión es salir campeón, aquí es estar en liguilla. Sí, exacto, porque es una institución muy buena, un proyecto muy bueno aquí. Vamos a crecer dentro de algún torneo y vamos a crecer mucho más, pero sí, será un equipo muy fuerte.