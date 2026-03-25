Espinel inconforme con amistoso en EE UU y lamenta la situación de algunos equipos

Tegucigalpa, Honduras.- El entrenador del Olimpia, Eduardo Espinel, habló en conferencia de prensa este miércoles, dejando entrever su inconformidad con algunas situaciones que se han presentado en el fútbol hondureño en los últimos meses. Durante su comparecencia, el uruguayo dijo no estar de acuerdo con el partido amistoso que el equipo merengue disputará ante el Motagua en Nueva Orleans, Estados Unidos, el desgaste que supone para su equipo tener actividad cada tres días y la saturación del calendario de la Liga Nacional. Asimismo, Espinel fue consultado sobre la situación financiera que atraviesan algunos equipos de Primera División, lamento la falta de empatía dentro del ámbito futbolístico en Honduras y subrayó los aspectos que deben de cambiar para tener un mejor nivel competitivo.

La conferencia de prensa

Torneo más difícil desde su llegada al Olimpia: "La verdad que ha sido el más difícil de los tres semestres que llevo trabajando en Honduras desde todo punto de vista. En cuanto a lo accidentado que ha sido el campeonato para nosotros con jugadores que por ahí no han estado al 100%, ha sido muy difícil, yo te diría también hasta estresante, pero bueno, por un lado siempre digo que por ahí nos hubiera gustado estar mejor organizados, pero por otro lado también son pruebas que te va poniendo nuestro trabajo. Es la primera vez después de tantos años de trabajo que estamos en un semestre donde hemos tenido que auditar bastante la planificación, tratar de no equivocarnos las cargas, tratar de tener cintura también, de poder maniobrar con todo el plantel que tenemos para ir manejando las cargas y las rotaciones y la verdad que ha sido muy difícil, pero bueno, va a ser difícil hasta el final. Es parte de nuestro trabajo, nos ponen a prueba estas contingencias y bueno, ojalá que nos sirva también como crecimiento y como experiencia para saber también que a veces se pone difícil la cosa y es nuestra responsabilidad tratar de poder resolverla". Inconformidad con amistoso en Estados Unidos: "Nosotros hemos sufrido mucho con el tema de la Selección. Más allá que apoyamos el proyecto y que siempre estamos a la orden para que a la Selección le vaya bien, pero nuestro trabajo depende de Olimpia y la verdad que hemos sido bastante perjudicados por la cantidad de jugadoras que nos faltan a la hora de jugar la Selección. También hemos tenido que tener ahí mucha cintura. Hoy tenemos seis jugadores en la Absoluta y cuatro en la Sub-20, hoy nos están faltando 10 jugadores y súmenle dos jugadores que están lesionados. Hoy tenemos 13 jugadores para entrenar esta semana. 14, 15 vamos a tener. No es excusa, vuelvo a repetir, pero es realidad. En una semana, que creo que es la segunda semana larga que tenemos, no hemos tenido más semanas largas, tenemos un partido en Estados Unidos, que nosotros sabemos, estamos de acuerdo, le hemos hecho saber a los dirigentes porque nos perjudica la preparación, pero también entendemos que es una obligación del club, donde va metido un rédito económico y todo lo que eso manifiesta. Nosotros somos empleados del club y vamos a ir a hacer el mejor trabajo en este partido amistoso, pero que no concuerda con lo que realmente es el objetivo final de este equipo, que es salir campeón. Nos perjudica muchísimo. En una semana que es de bajar las cargas, de sacar un poco de estrés, de trabajar más en lo táctico, que prácticamente no lo hemos trabajado porque lo único que hacemos es regenerativo cada tres días y recuperar jugadores, no lo podemos hacer, pero bueno, más de lo mismo siempre tratando de que esta experiencia no vuelva a suceder en el futuro, ojalá que se pueda acomodar, pero no vamos a meter excusas, vamos a trabajar con los jugadores que hay, los jugadores que hay están con muchas ganas, seguramente con el deseo de jugar un clásico también, que por más que sea amistoso es importante, y estos mismos jugadores van a ser los que tengan que jugar la fecha que viene porque no vamos a contar con los jugadores de la Selección, así que con el transcurso de todos esos problemas vamos trabajando, pero con la ilusión de que estamos encontrando algunos chicos que nos están dando solución y eso es importante". Opinión sobre las palabras de Reinaldo Rueda y la situación del fútbol hondureño tras quedar fuera del Mundial 2026: "Yo ya les he dicho el cariño que tengo por los jugadores del Olimpia que van a la Selección y que era el hincha número uno para que fueran al Mundial. Conociendo a Reinaldo (Rueda) me dio mucha lástima, es difícil salir, yo creo que acá lo que hay que dar es señales de que se va a ir mejorando. Yo creo que las señales principales que tienen que hacer entrar en razón al dirigente en que hay cosas que no se pueden repetir, como esto de jugar fechas cuando la Selección está jugando, acá hay equipos en desventaja que no vamos a tener los jugadores, hay varios equipos para jugar una fecha cuando se está definiendo la última fecha y son importantes, jugadores que seguramente ya están desgastados, hicieron un viaje de muchas horas con diferencia horaria y seguramente cuando vuelvan van a necesitar varios días para recuperarse. Estamos cometiendo los mismos errores que nos llevó a todos a ese fracaso. Las señales las tiene que dar la gente encargada de eso, en planificar de otra manera, no podemos estar compitiendo cada tres días. La crítica para nosotros, los jugadores y entrenadores, está bien de por qué no hay buenos partidos y claro, nosotros somos los responsables, pero es imposible que hayan buenos partidos porque no se puede sostener durante 90 minutos un ritmo, que a lo mejor es lo que queremos ver todos, porque no hay preparación y es algo real, vuelvo a repetir, no es excusa, se están cometiendo errores o se siguen cometiendo los errores que nos llevaron a los fracasos que estamos hablando. Equipo en copas internacionales que fuimos a representar y por ahí no estamos en mejores condiciones del punto de vista físico, Selección que no pudo rendir al máximo, entonces seguimos cometiendo errores y mientras se sigan cometiendo seguro la desazón de la gente, y me incluyo. No vemos síntomas de mejoría, apretar el calendario, se dice que no se puede jugar porque se dice que se tiene que terminar en una fecha el campeonato local porque empieza el Mundial, donde hay un par de ligas sudamericanas que yo sé que van a jugar durante el Mundial. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos terminar el campeonato 10 o 15 días más tarde y no apretar tanto el calendario? Hay algo que no me cierra".

Los cambios que debe impulsar el cuerpo técnico de la Selección:​"Sería muy atrevido hablar de lo que tiene que hacer el cuerpo técnico de la Selección porque creo que es un cuerpo técnico que está muy capacitado por lo que por lo que he escuchado y tiene mucha experiencia en cuanto a metodología de trabajo, no tengo el gusto de conocerlo, no he hablado con los entrenadores, pero no voy a hablar de lo que tiene que hacer. Yo lo que le puedo decir de la experiencia que he tenido acá, si hay que cambiar la generación, que yo no sé si tampoco hay que borrar todo, yo creo que hay jugadores muy vigentes todavía de los que vienen jugando en la Selección, pero una de las maneras para ir cambiando paulatinamente las generaciones es ir trabajando con los jóvenes. Nosotros en este semestre, si hay algo que nos gusta, es trabajar con jóvenes, ustedes lo han visto. A nosotros nos gusta hacer trabajo, por ejemplo, personalizado, mejorar la técnica específica del puesto del jugador, mejorar la táctica, muchos trabajos analíticos, nostros en este semestre no lo hemos podido hacer. Estoy hablando de lo que hacemos nosotros, que no quiere decir que haya que hacer eso. El semestre pasado algo intentamos hacer, como que tuvimos alguna semana más larga, en este semestre no hemos podido traer jóvenes, como traíamos el semestre pasado, para potenciarlos, y de ahí salieron los Dereck Moncada y muchos chicos que hoy están en primera. Mientras no se solucione el calendario o la forma de disputa de los campeonatos y no tengan una semana entera, que es la única liga del mundo que debe jugar cada tres días, estoy casi seguro, mientras no haya semanas largas de preparación para los jóvenes donde vos tengan que enseñarle realmente o prepararlo es imposible potenciar jugadores jóvenes, imposible". Opinión sobre la situación financiera de algunos equipos y respaldo a Benguché ante las críticas: "Para mí Jorge es el mejor centrodelantero hondureño acá en el medio, por ahí entre los dos o tres mejores. A veces está bien, el entrenador es objeto de críticas cuando no gana, el jugador cuando no gana o no hace los goles en este caso también es objeto de crítica y estamos expuestos. Yo no soy tan dramático porque ustedes tienen que analizar los momentos y está bien. Cuando yo gano soy el mejor técnico y cuando yo pierdo soy un desastre. El jugador lo mismo, pero yo voy mucho más allá, yo miro el camino de cada jugador, entonces este jugador que en algún momento le dio alegría al Olimpia, mismo a la Selección, el entrenador que ha hecho un camino para llegar donde está por un resultado o por un semestre no quiere decir que no puede ser objeto de que no sirve para nada, de la crítica. Me parece que vamos muy apurados, que cuando está lindo es el mejor y que cuando no hace gol es el peor. No es tan así. Yo creo que a Jorge lo han llamado de varios equipos para irse de acá, entonces no puede ser que no sea un mal centrodelantero. A nosotros nos facilita mucho el trabajo del equipo, nosotros, en lo personal, no queremos a un goleador en el equipo, sino que queremos que se repartan los goles, nos gusta más eso porque cuando no está el goleador, ¿quién hace los goles? Para nosotros Jorge (Benguché) es un jugador importante y de Centroamérica debe de ser de los mejores delanteros. En cuanto a la economía de los equipos, yo lo he vivido como jugador, lo he vivido como entrenador, que me he tenido que ir de equipos donde no me han pagado, es doloroso, pero lo que pasa acá es que tiene que haber más empatía, lo que pasa es que uno como entrenador, ¿qué puedo hacer yo como entrenador más que solidarizarme?, Yo le puedo contar lo que mi experiencia, cómo se solucionaron en mi país esas cosas. ¿Cómo se solucionó? Equipo que no paga no puede jugar, fácil. Si le deben dos meses a los jugadores, el gremio de jugadores para el fútbol, si a un entrenador no le pagan, el gremio de entrenadores para el fútbol y por ahí del lado dirigente, eso se ve como una mala medida. Porque no quiere para el fútbol y a lo mejor yo me pongo al lado del dirigente y también lo vería con malos ojos, pero a la larga es la manera en que se puede mejorar el fútbol y cómo se puede llevar un orden y una imagen del fútbol. Hoy en mi país, por ejemplo, os jugadores saben que van a ir a trabajar y van a cobrar, como cualquier trabajador. El entrenador también, porque si no le pagan no se va a jugar al fútbol, entonces el club se va a preocupar por conseguir los rubros y no prometer cosas que no puede cumplir. Acá lo que falta, me parece a mí, es unirse todos los involucrados; jugadores y entrenadores para ayudarnos entre todos. No puede ser que un jugador, un padre familia, un chico que tenga que llevar el dinero a su casa después de haber trabajado un mes no lo tenga. Estoy a la orden si hay que tomar medidas, si hay que ayudar estoy a la orden. Es una mala imagen que estamos dando, no puede ser que hay equipos que no se presenten, no puede ser que saquen entrenadores cuando les deben tres o cuatro meses de sueldo. Es una falta de respeto y no le hace bien al fútbol, yo creo que ahí también los dirigente tienen que dar señales de que eso no se puede permitir y a la larga los clubes que estén son aquellos que están económicamente solventes porque eso le va a dar otra imagen al fútbol. Cuando llamamos, porque me pasa, a jugadores para que vengan a la Liga de Honduras, lo primero que me dicen es: "No, ahí no vamos porque no pagan." Entonces, ¿cómo vamos a traer jugadores? ¿Cómo van a querer venir jugadores acá? Tenemos que dar otra imagen, tenemos que tomar medidas desde ese punto de vista". Rotación de jugadores y la recuperación de futbolistas lesionados: "La rotación le da posibilidad a muchos jugadores y de hecho muchos chicos que están teniendo sus primeros minutos en Primera, y que seguramente van a ser de mucha importancia en el futuro, como jugadores con experiencia se han recuperado, como el caso que me mencionaba de Elison (Rivas) y (Michaell) Chirinos. Eso parte en algunos casos puntuales por lesión que les ha costado volver a tener minutos, otros por rendimiento, otros porque tienen una competencia en el mismo lugar y que a veces se les hace difícil tener continuidad, pero lo que pasa es que cada tres días van jugando un partido cada uno, algunos jugadores por el tema físico, hay jugadores que por su recorrido en el campo no pueden jugar los partidos seguidos cada tres días, hay jugadores que sí pueden jugar y repiten, pero no es lo mismo jugar de extremo o de lateral cada tres días que jugar de central que tiene menos recorrido. Hay muchas conclusiones que se sacan a la hora de darle minutos a los jugadores, pero lo más importante es que los jugadores estén preparados".