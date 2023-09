Linda Moncada, la madre de mellizos que sueña con clasificar a Honduras a la Copa Oro femenina

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocas horas de que la Selección de Honduras enfrentara a Granada por la Liga de Naciones de Concacaf, a pocos metros del Estadio Nacional Chelato Uclés y alejada de todos los reflectores que acapara el equipo que hoy dirige Reinaldo Rueda entrena en el estadio Infantil de la Fenafuth otra representación catracha con la misma hambre y sueños que la “H de Todos”. En medio del bullicio de los carros que pasan con prisa por el cierre de las calles para albergar el magno evento deportivo, el profesor Fernando Banegas se encarga de guiar los sueños de la Selección Femenina de Honduras, la cual al igual que su par masculina está por iniciar su camino en la Liga de Naciones con una sola misión; lograr la clasificación a la Copa Oro.

Faltan pocos segundos para que el profe dé sus primeras instrucciones, mientras tanto, las muchachas terminan de afinar los últimos detalles para dar la mejor impresión antes de partir hacia República Dominicana, país en donde se dejarán la vida el próximo 20 de septiembre.

En el grupo de chicas se puede observar el talento, compromiso y determinación por parte de cada una de sus integrantes, partiendo de una de las piezas angulares, la goleadora del equipo; Linda Moncada. Con un rostro que hace honor a su primer nombre y con un esbelto físico producto de un arduo trabajo, la joven de 27 años es uno de los principales referentes de la H gracias a su talento en el campo, su sabiduría digna de una guerrera de mil batallas, su don de liderazgo y sobre todo su eficacia en el área chica. Y no es para menos, pues a su corta edad esta talentosa catracha ha demostrado ser una auténtica crack en el lado profesional, académico y sobre todas las cosas familiar.

“Yo estudio, trabajo, soy mamá de un par de gemelos y juego fútbol”, dice a EL HERALDO Linda mientras se quita con suma delicadeza sus lentes para sentirse más cómoda y después proseguir: “Es un poco complicado poder acomodar todo lo que implican los estudios, el trabajo los hijos, el fútbol, pero he sabido, gracias al apoyo de mi familia, poder tener un tiempo para todo y pues aquí estoy en esto que amo yo, el fútbol”.

Con una encantadora presencia al momento de conversar con nuestro equipo periodístico, pero con una habilidad letal y digna de una campeona, la jugadora del Olimpia es prácticamente una de las pioneras del fútbol femenino en nuestro país, el cual continúa cobrando mayor popularidad entre las chicas pese al poco apoyo y la menor cobertura que recibe.

Todo inició en un campo de fútbol

Que una mujer se dedicara a jugar al fútbol sonaba descabellado para cualquiera, pero no para Linda, quien supo mantener esa pasión por el fútbol en las venas pese a haber vivido en Nicaragua, país en donde el deporte más hermoso del mundo no es el más popular entre sus habitantes.

“Yo viví un tiempo en Nicaragua y en Nicaragua no existía el fútbol en ese tiempo, pero mis papás siempre jugaban, mi papá siempre me llevaba al campo y yo aprendí a caminar en un campo de fútbol, desde que tengo uso de memoria juego fútbol”, comienza describiendo la hija y nieta de exseleccionados nacionales. “Jugaba con niños en Nicaragua porque las niñas no jugaban, no era común que las niñas jugarán fútbol, entonces jugaba con niños. Fue difícil porque era una niña y no entendía, no comprendía, pero al final creo que no fue de mucha relevancia, yo siempre seguí jugando y aún así los goleaba. Por mi pasión siempre entrenaba, jugando con los niños no me miraba de menos, sino que me miraba igual que ellos, a veces un poco mejor”, agregó mientras sus compañeras empezaban a entrar en calor para la práctica del martes por la tarde. Tras volver a su natal en Honduras en 2006, Linda no renunció a su sueño de ser futbolista y en una época en donde ya empezarían a surgir los talentos femeninos que vemos hoy en día, se enfundó los colores del Olimpia para luego abrirse paso con la Bicolor.

“Me gustó mucho, me sentía como en casa al poder compartir con otras mujeres que también amaban lo mismo que yo amaba, me sentía muy cómoda”, describe con nostalgia al recordar sus primeros pasos detrás de la número ‘5’. “Mi primer proceso de selección fue en el año 2013, fue un proceso de Selección Mayor, yo tenía 17 años, al principio sí fue complicado porque estábamos muy por debajo del nivel de las demás selecciones centroamericanas entonces, no teníamos mucho progreso y nos convocaban un mes o dos meses antes de los procesos, entonces íbamos allá prácticamente a perder, pero ahora eso ha cambiado”, dice la futbolista con 10 años de experiencia representando a Honduras.

Una madre y estudiante ejemplar

Pero más allá de únicamente destacar como futbolista en el Olimpia y la Selección de Honduras, Linda también lo hace, al igual que en la cancha, como madre de mellizos y estudiante de la carrera de Terapia Física y Ocupacional.

“Ha sido complicado, pero siempre ha sido mi pasión (el fútbol) desde pequeña entonces creo que con disciplina esfuerzo y sacrificio todo se puede lograr”, responde Linda al momento de ser preguntada sobre sus tres facetas. No es para menos, pues su vida cambió por completo con la llegada de Claire y Antoine en plena pandemia del covid-19.

“Dios me ha dado la fuerza y las ganas de hacer lo que hago, por mis hijos soy lo que soy ellos me motivan, la verdad que me apoyan tienen tres añitos, pero saben que su mamá juega a fútbol y me quieren ver en la TV jugando, eso es algo que me inspira mucho”. “Es muy importante para mí, al final lo que ellos decidan hacer o el deporte que decidan practicar yo los voy a apoyar, pero es importante para mí darles un buen ejemplo siempre, tanto en el fútbol como en la vida cotidiana”, señala una amorosa madre que lo da todo por sus hijos. Con ese motor en su vida y con la sed de superarse en el plano profesional, Linda señala que desde que nacieron sus retoños ha tenido un paso lento, pero firme, para seguir triunfando y estar cumpliendo sus sueños.

Misión Copa Oro

Ya centrados más en la actualidad, Linda Moncada tiene entre ceja y ceja clasificar con sus compañeras a la próxima Copa Oro femenina, pero para ello deben de conseguir el boleto en la Liga de Naciones, en donde el primer escollo será la Selección de Martinica. La joven de 27 años señaló al inicio de su plática con EL HERALDO que se olvida de todos los problemas cuando está en la cancha, pero a pesar de esta forma de vivir el fútbol, Moncada tiene claro que desea hacer historia con la Bicolor femenina. “Para mí siempre fue un sueño, lo sigue siendo, siempre es un honor, es un sueño hecho realidad poder estar en una cancha representando a tu país, creo que es lo más lindo y es el sueño de todo futbolista poder llegar hasta este punto y ya estando aquí el objetivo es lograr una clasificación a una competencia importante”, nos dice con una esperanzadora mirada en sus encantadores ojos color café claro.

“Yo me veo clasificada, creo que tenemos que aspirar a cosas grandes para poder lograrlas, si uno no sueña en grande creo que no está en nada y yo me veo clasificada junto a mis compañeras, somos un solo equipo”, agregó posteriormente con mucho convencimiento. Pero en medio del optimismo y la notoria armonía que se respira en el campamento de la H femenil, Linda reconoce que aún queda mucho por hacer para que las mujeres sigan creciendo en el fútbol hondureño, empezando por la urgente necesidad de conformar una liga profesional que fomente la competitividad. “Creo que la liga profesional ayudaría a impulsar mucho el fútbol femenino, ya que somos el único país en Centroamérica que no tenemos una liga profesional, hay ligas federadas, pero no es lo mismo que una liga profesional”, explica. “Aquí en Honduras hay mucho talento, hay jugadoras que han salido del país, ahorita hace poco una compañera recibió beca para salir a los Estados Unidos, otras hacia Costa Rica, Guatemala... hay mucho talento, se puede explotar, pero lastimosamente las mujeres no vivimos del fútbol, así que una liga profesional nos ayudaría a subir de nivel”, reafirma poco antes de tener que atender el llamado del balón. Pero a pesar de que en Honduras aún faltan muchas cosas para que el fútbol femenino pueda estar al mismo nivel que en los demás países de la región, Linda no pierde la esperanza e invita a las chicas catrachas para que se sumen en esta pasión que llena de alegría a las futbolistas. “No desistan, entrenen mucho porque para estar en un equipo hay que tener buena condición física y hay que entrenar, entrenar, entrenar, no bajar los brazos nunca, el talento solo no es suficiente, se necesita de trabajo y talento para lograr estar en un equipo y estar en una selección”.

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico