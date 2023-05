Leonardo Posadas, futbolista de sangre hondureña, es presentado por el Borussia Dortmund

En la actual campaña sumó 14 partidos y dio una asistencia con el Hamburgo de la categoría Sub-19. Sus virtudes futbolísticas y su fino toque del balón en el mediocampo fueron claves para que los “Aurinegros” lo firmaran.

Asimismo, Leonardo García dejó un sentido mensaje en sus redes sociales tras confirmar su fichaje por el Dortmund, club en el que usará el dorsal ‘6’.

“Este paso no es realmente fácil para mí. Pero gracias a mi club juvenil @hsvyoungtalents. El club donde aprendí todo sobre el fútbol desde muy pequeño. Durante mi paso por el HSV conocí gente maravillosa y me gustaría agradecer a todos, ya sean entrenadores, miembros del cuerpo técnico o compañeros de equipo, que me han acompañado en mi camino y me han convertido en el jugador y la persona que soy hoy”, dice parte del escrito en sus redes.